«Колос» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 15:55

Четырнадцатый тур высшего украинского дивизиона подарит нам битву ковалевского «Колоса» и донецкого «Шахтёра». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом в данной встрече букмекеры выделяют гостей. Поставить на победу «кротов» с форой(-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8. В случае победы «Колоса» зайдет коэффициент 13.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.76 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Колос» продолжает проигрывать и абсолютно не может зацепиться за положительный результат в последних матчах. Минувшие игры с «Львовом», «Металлистом» и «Зарей» были проиграны с одинаковым счетом (0:1). Коллектив вылетел с Кубка Украины, а в чемпионате занимает 11-е место после 12 сыгранных поединков.

«Шахтёр» среди недели провел игру в рамках группового этапа Лиги чемпионов, где на выезде сразился с «Реалом». Показав неплохое качество в игре, донецкий коллектив в итоге проиграл 1:2. В УПЛ команда идет на втором месте с отставанием от первого в три балла, в последнем туре без проблем разгромила «Десну» (4:1).

Информация для ставок

Проигрышная серия «Колоса» насчитывает четыре игры

Победная серия «Шахтёра» в УПЛ составляет четыре поединка

составляет четыре поединка «Колос» никогда не обыгрывал «Шахтёр» (шесть поражений и две ничьих)

Пять из шести последних матчей с участием «Шахтёра» завершились результатом ТБ 2.5, такое же соотношение встреч с участием «Колоса» — ТМ 2.5

Прогноз