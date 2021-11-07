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«Колос» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (07.11.2021)

07 ноября 2021, 15:55

Четырнадцатый тур высшего украинского дивизиона подарит нам битву ковалевского «Колоса» и донецкого «Шахтёра». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Колос
Шахтёр
1 : 3
завершен
07 ноября 2021, 18:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
15.525.981.21
Мелбет 14.00 6.00 1.21
1XBET 14.50 5.90 1.21
BetBoom 16.00 6.20 1.22

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом в данной встрече букмекеры выделяют гостей. Поставить на победу «кротов» с форой(-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8. В случае победы «Колоса» зайдет коэффициент 13.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.76 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Колос» продолжает проигрывать и абсолютно не может зацепиться за положительный результат в последних матчах. Минувшие игры с «Львовом», «Металлистом» и «Зарей» были проиграны с одинаковым счетом (0:1). Коллектив вылетел с Кубка Украины, а в чемпионате занимает 11-е место после 12 сыгранных поединков.

«Шахтёр» среди недели провел игру в рамках группового этапа Лиги чемпионов, где на выезде сразился с «Реалом». Показав неплохое качество в игре, донецкий коллектив в итоге проиграл 1:2. В УПЛ команда идет на втором месте с отставанием от первого в три балла, в последнем туре без проблем разгромила «Десну» (4:1).

Информация для ставок

  • Проигрышная серия «Колоса» насчитывает четыре игры
  • Победная серия «Шахтёра» в УПЛ составляет четыре поединка
  • «Колос» никогда не обыгрывал «Шахтёр» (шесть поражений и две ничьих)
  • Пять из шести последних матчей с участием «Шахтёра» завершились результатом ТБ 2.5, такое же соотношение встреч с участием «Колоса» — ТМ 2.5

Прогноз

Главный тренер «Шахтёра» после игры в ЛЧ по традиции даст отдохнуть нескольким ключевым игрокам и предоставит шанс молодежи, которая старается прогрессировать от матча к матчу. Верим, что проблем у гостей в этом поединке быть не должно, поэтому рекомендуем взять ставку на уверенную победу «Шахтёра» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.67 1.71 2.31
Мелбет 2.21 1.67
1XBET 2.17 1.74
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Все комментарии
introvert pofigist
introvert pofigist
07 ноября в 16:15
Это интересный прогноз.
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shlomo
shlomo
07 ноября в 15:56
Шахтер не проиграет этот матч
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