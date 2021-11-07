«Колос» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (07.11.2021)

Четырнадцатый тур высшего украинского дивизиона подарит нам битву ковалевского «Колоса» и донецкого «Шахтёра». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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1 : 3
завершен
07 ноября 2021, 18:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Однозначным фаворитом в данной встрече букмекеры выделяют гостей. Поставить на победу «кротов» с форой(-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8. В случае победы «Колоса» зайдет коэффициент 13.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.6.
Также в линии букмекеры предлагают 1.76 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.5.
Форма команд
«Колос» продолжает проигрывать и абсолютно не может зацепиться за положительный результат в последних матчах. Минувшие игры с «Львовом», «Металлистом» и «Зарей» были проиграны с одинаковым счетом (0:1). Коллектив вылетел с Кубка Украины, а в чемпионате занимает 11-е место после 12 сыгранных поединков.
«Шахтёр» среди недели провел игру в рамках группового этапа Лиги чемпионов, где на выезде сразился с «Реалом». Показав неплохое качество в игре, донецкий коллектив в итоге проиграл 1:2. В УПЛ команда идет на втором месте с отставанием от первого в три балла, в последнем туре без проблем разгромила «Десну» (4:1).
Информация для ставок
- Проигрышная серия «Колоса» насчитывает четыре игры
- Победная серия «Шахтёра» в УПЛ составляет четыре поединка
- «Колос» никогда не обыгрывал «Шахтёр» (шесть поражений и две ничьих)
- Пять из шести последних матчей с участием «Шахтёра» завершились результатом ТБ 2.5, такое же соотношение встреч с участием «Колоса» — ТМ 2.5
Прогноз
Главный тренер «Шахтёра» после игры в ЛЧ по традиции даст отдохнуть нескольким ключевым игрокам и предоставит шанс молодежи, которая старается прогрессировать от матча к матчу. Верим, что проблем у гостей в этом поединке быть не должно, поэтому рекомендуем взять ставку на уверенную победу «Шахтёра» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.
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