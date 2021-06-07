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Колумбия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (09.06.2021)

сегодня, 17:24

Колумбия сыграет против Аргентины в рамках отбора на ЧМ, который пройдет в Катаре. Этот матч состоится 9 июня 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.95 3.05 2.60
Фонбет 2.95 3.20 2.50
Мелбет 2.89 3.22 2.54
1XBET 2.89 3.22 2.54

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити считают, что фаворитом этого матча является сборная Аргентины. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по 2.90 и на ничейный исход по 3.30.

Форма команд

Сборная Колумбии выглядит не лучшим образом в последних матчах. Эта команда показывает очень плохой футбол и регулярно теряет очки в важных матчах. Также команда много пропускает, с такой защитой будет очень сложно попасть на ЧМ.

Аргентина в последних матчах выглядит не лучшим образом. Эта сборная не способна обыгрывать большие команды. Команда мало забивает и часто пропускает. Даже Лионель Месси не может разрушить проклятье этой команды и привести ее к победам, поэтому Аргентине будет сложно.

Информация для ставок

● Аргентина не проигрывает 12 игр кряду

● Колумбия выиграла два матча из последних пяти

● Аргентина забила семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.07. Также можно поставить на время первого гола (с 32 по 90 минуту) по коэффициенту 2.00.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу ОАЭ по коэффициенту 1.95 в матче с Таиландом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.08 1.73 1.58 2.33
Мелбет 1.65 2.38
1XBET 1.65 2.38
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 17:32
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Аргентина
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