«Кордоба» — «Хетафе». Прогноз на матч Кубка Испании (05.01.2021)

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04 января 2021, 22:30

5 января пройдет матч Кубка Испании, в котором сразятся «Кордоба» и «Хетафе». Увидим ли мы триумф команды гостей? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представлены следующие котировки на эту игру. Победа «Кордобы» идет за 8.10, ничья доступна на отметке 4.65, а триумф команды гостей доступен за 1.39.

Тотал в этой игре установлен на отметке в 2,5 мяча. Больше и меньше доступно за 1.92.

Форма команд

«Кордоба» выступает в Сегунде Б. Там команда идет на втором месте с отставанием от лидера в три очка. В двух последних встречах были зафиксированы победы над оппонентами. В рамках 1/64 финала Кубка Испании команда сумела одолеть «Альбасете» (1:0). Теперь к ним в гости едет представитель Примеры.

«Хетафе» уступил в двух последних турах, — «Атлетико» и «Вальядолиду» с одинаковым счетом (0:1). Из-за этих поражений команда опустилась на 16-ю позицию в чемпионате. Есть проблемы с атакой – всего лишь двенадцать забитых мячей. Хуже показатель только у «Кадиса», который забил на один мяч меньше.

Информация для ставок

«Кордоба» выиграла в пяти из 10 выездных поединков

«Хетафе» победил в трех из 10 выездных встреч

В пяти последних очных встречах команд зафиксированы победы «Хетафе»

Прогноз

Мы считаем, что «Хетафе» является обоснованным фаворитом игры. Команда превосходит соперника в классе. Сложно будет «Кордобе».

Предлагаем не экспериментировать и сыграть победу хозяев с учетом форы в (-1) мяч за котировку 1.66 в букмекерской конторе Фонбет. За счет класса и более высокого индивидуального мастерства гости должны добиться победы.

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