«Коринтианс» — «Спорт Ресифи». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.06.2021)

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вчера, 06:05

«Коринтианс» сыграет против «Спорт Ресифи» в рамках 6-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет предложили свои коэффициенты на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Коринтианс» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7. В случае победы «Спорт Ресифи» зайдет коэффициент 5.4. Ничейный исход котируется в 3.65.

Форма команд

«Коринтианс» находится на 11-й строчке в турнирной таблице с 5 баллами в активе. Команда выиграла 1 поединок, дважды сыграла вничью и проиграла в 2 матчах На счету клуба 3 забитых и 4 пропущенных мяча. В целом «Коринтианс» плохо проводит начало сезона. Этот матч может стать поворотной точкой для клуба из Сан-Паулу.

«Спорт Ресифи» набрал 4 балла и расположился на 15-й строчке турнирной таблицы. На счету клуба 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Команда забила 3 гола и пропустила 5 мячей.

Информация для ставок

«Спорт Ресифи» выиграл один матч из последних пяти

«Коринтианс» не побеждает четыре матча кряду

«Спорт Ресифи» пропустил в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.72. В качестве дополнительной ставки можно выбрать гол «Коринтианса» в обоих таймах по коэффициенту 3.1.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.02 на победу гостей с учетом форы (0) в матче «Депортиво Мальдонадо» — «Прогресо».