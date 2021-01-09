«Кортрейк» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (09.01.2021)

9 января состоится встреча между «Кортрейком» и «Генком». Оцениваем шансы команд.
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2 : 1
завершен
09 января 2021, 20:30
суббота
Ставки букмекеров
На данную игру в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие котировки. Сыграть триумф «Кортрейка» можно за 3,36, ничья доступна на отметке 3,38, а победу «Генка» можно взять за 2,19.
Тотал в этом матче установлен на значении 3,5 мяча. Большое доступно за 2,48, а меньше за 1,60.
Форма команд
У «Кортрейка» в последних двух играх было и поражение, и победа. У клуба 26 очков, он находится на 8-м месте.
«Генк» в последних двух поединках показывает довольно хорошие результаты. Поединок с командой «Васланд-Беверен» закончился ничьёй (1:1), а схватка с «Эйпеном» закончилась победой (4:1).
Информация для ставок
- «Кортрейк» выиграл три из 10 последних матчей.
- «Генк» выиграл 7 из 10 последних поединков.
- В последнем междусобойчике зафиксирована победа команды «Генк».
Прогноз
Считаем, что у гостей есть весомые шансы на победу. Думаем, что «Генк» сумеет реализовать предоставленные им шансы, чтобы забраться на первое место в Высшей Лиге. Мы делаем ставку на победу «Генка» за 2,19.
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