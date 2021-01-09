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«Кортрейк» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (09.01.2021)

09 января 2021, 11:11

9 января состоится встреча между «Кортрейком» и «Генком». Оцениваем шансы команд.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.463.402.19
Fonbet Live! 1.22 4.90 36.00
Мелбет 3.50 3.28 2.14
Лига ставок 3.30 3.40 2.10

Ставки букмекеров

На данную игру в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие котировки. Сыграть триумф «Кортрейка» можно за 3,36, ничья доступна на отметке 3,38, а победу «Генка» можно взять за 2,19.

Тотал в этом матче установлен на значении 3,5 мяча. Большое доступно за 2,48, а меньше за 1,60.

Форма команд

У «Кортрейка» в последних двух играх было и поражение, и победа. У клуба 26 очков, он находится на 8-м месте.

«Генк» в последних двух поединках показывает довольно хорошие результаты. Поединок с командой «Васланд-Беверен» закончился ничьёй (1:1), а схватка с «Эйпеном» закончилась победой (4:1).

Информация для ставок

  • «Кортрейк» выиграл три из 10 последних матчей.
  • «Генк» выиграл 7 из 10 последних поединков.
  • В последнем междусобойчике зафиксирована победа команды «Генк».

Прогноз

Считаем, что у гостей есть весомые шансы на победу. Думаем, что «Генк» сумеет реализовать предоставленные им шансы, чтобы забраться на первое место в Высшей Лиге. Мы делаем ставку на победу «Генка» за 2,19.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Остенде» — «Шарлеруа».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.463.402.19
Fonbet Live! 1.22 4.90 36.00
Мелбет 3.50 3.28 2.14
Лига ставок 3.30 3.40 2.10
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shlomo
shlomo
09 января в 13:45
Сложная игра для обеих клубов...фаворита фактически нет....думаю, что Тб 2,5 наиграют...
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