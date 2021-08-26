«Кортрейк» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.08.2021)

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вчера, 20:39

27 августа «Кортрейк» сыграет против «Мехелена» в рамках шестого тура чемпионата Бельгии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Кортрейк». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу «Мехелена» по 3.05.

Форма команд

«Кортрейк» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из чемпионата Бельгии — девять баллов. Команда выиграла три поединка и дважды проиграла. У клуба шесть забитых и четыре пропущенных. В последних матчах «Кортрейк» выглядит уверенно.

«Мехелен» не может похвастаться хорошими результатами. Команда набрала шесть пунктов и расположилась на десятой позиции в турнирной таблице. В активе бельгийского клуба — две победы и три поражения. Команда забила семь мячей и пропустила девять голов. В последних матчах «Мехелен» не может контролировать ситуацию, команда очень часто проигрывает и много пропускает.

Информация для ставок

● «Мехелен» выиграл два матча из последних пяти

● «Кортрейк» выиграл три матча из последних пяти

● «Мехелен» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.65. Команды из чемпионата Бельгии очень много забивают друг другу. Эти клубы не станут исключением из правил, они слишком часто бегают в атаку и забывают про оборону, оставляя свои ворота без присмотра, поэтому обилие забитых мячей — это обыденность для бельгийского первенства.