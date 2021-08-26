«Кортрейк» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.08.2021)

27 августа «Кортрейк» сыграет против «Мехелена» в рамках шестого тура чемпионата Бельгии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Кортрейк». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу «Мехелена» по 3.05.
Форма команд
«Кортрейк» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из чемпионата Бельгии — девять баллов. Команда выиграла три поединка и дважды проиграла. У клуба шесть забитых и четыре пропущенных. В последних матчах «Кортрейк» выглядит уверенно.
«Мехелен» не может похвастаться хорошими результатами. Команда набрала шесть пунктов и расположилась на десятой позиции в турнирной таблице. В активе бельгийского клуба — две победы и три поражения. Команда забила семь мячей и пропустила девять голов. В последних матчах «Мехелен» не может контролировать ситуацию, команда очень часто проигрывает и много пропускает.
Информация для ставок
● «Мехелен» выиграл два матча из последних пяти
● «Кортрейк» выиграл три матча из последних пяти
● «Мехелен» забил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.65. Команды из чемпионата Бельгии очень много забивают друг другу. Эти клубы не станут исключением из правил, они слишком часто бегают в атаку и забывают про оборону, оставляя свои ворота без присмотра, поэтому обилие забитых мячей — это обыденность для бельгийского первенства.
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