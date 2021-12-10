«Кортрейк» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.12.2021)

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сегодня, 16:14

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур Высшей лиги Бельгии. «Кортрейк» ждет в гости «Оуд-Хеверли». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Кортрейк». Команда играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Оуд-Хеверли» оценивается в 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» в последних матчах чередует победы и поражения, успешнее коллектив выглядит именно на выезде. 14-е место в турнирной таблице тяжело называть хорошим результатом, с учетом того, что от зоны вылета команду отделяют всего четыре пункта. В предстоящем матче с нестабильным «Кортрейком» у футболистов определенно будут шансы добыть положительный результат. Последние два матча «Оуд-Хеверли» завершились домашним поражением от «Гента» (0:1) и неожиданной победой над «Юнион Сент-Жиллуаз» (3:1).

«Кортрейк» на данный момент является середняком чемпионата Бельгии, но главная проблема команды в том, что она уже несколько туров не может выиграть. Клуб занимает десятое место, набрав 22 очка. Чтобы по итогам сезона выйти в плей-офф, коллективу необходимы более стабильные выступления. В прошлом туре Высшей лиги Бельгии «Кортрейк» проиграл на своем поле «Серкль Брюгге» (0:2), а ранее разошелся миром с «Эйпеном» (2:2).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Кортрейка» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Оуд-Хеверли» не знает поражений уже шесть выездных матчей подряд

«Кортрейк» проиграл три последних матча «Оуд-Хеверли»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Кортрейку» будет непросто в этом поединке, так как соперник показывает хорошую игру на выезде и превосходит в статистике последних личных встреч. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу гостей в этом матче по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Мелбет.