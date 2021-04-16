«Ковентри Сити» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2021)

18 апреля «Ковентри Сити» сыграет против «Барнсли» в рамках Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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завтра, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Барнсли». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Ковентри» за 3.80.
Форма команд
«Ковентри Сити» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 45 баллов. В нынешнем сезоне команда играет далеко не в самый лучший футбол и заслуженно занимает свое место в турнирной таблице. Клуб выиграл 11 поединков, 12 раз сыграл вничью и проиграл в 18 играх сезона. В последних играх «Ковентри» играет неплохо, команда набирает очки и пытается как можно дальше отойти от зоны вылета.
«Барнсли» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 71 балл. В нынешнем сезоне у клуба 21 победа, восемь ничьих и 12 поражений. В последних играх у «Барнсли» все очень хорошо, клуб регулярно набирает очки и имеет все шансы на то, чтобы принять участие в стыковых поединках за выход в АПЛ. Самое главное — это продолжать штамповать победы и не останавливаться на достигнутом.
Информация для ставок
- «Барнсли» не проигрывает три игры кряду
- У «Ковентри Сити» два поражения в последних пяти матчах
- «Барнсли» забил девять голов в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.94. Также можно поставить на победу «Барнсли» ровно в один мяч — 3.60.
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