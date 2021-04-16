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«Ковентри Сити» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2021)

вчера, 23:32

18 апреля «Ковентри Сити» сыграет против «Барнсли» в рамках Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.693.302.20
Лига Ставок 3.50 3.20 2.15
Фонбет 3.65 3.35 2.10
Мелбет 3.60 3.42 2.15
1XBET 3.60 3.42 2.15
BetBoom 3.35 3.15 2.18

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Барнсли». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Ковентри» за 3.80.

Форма команд

«Ковентри Сити» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 45 баллов. В нынешнем сезоне команда играет далеко не в самый лучший футбол и заслуженно занимает свое место в турнирной таблице. Клуб выиграл 11 поединков, 12 раз сыграл вничью и проиграл в 18 играх сезона. В последних играх «Ковентри» играет неплохо, команда набирает очки и пытается как можно дальше отойти от зоны вылета.

«Барнсли» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 71 балл. В нынешнем сезоне у клуба 21 победа, восемь ничьих и 12 поражений. В последних играх у «Барнсли» все очень хорошо, клуб регулярно набирает очки и имеет все шансы на то, чтобы принять участие в стыковых поединках за выход в АПЛ. Самое главное — это продолжать штамповать победы и не останавливаться на достигнутом.

Информация для ставок

  • «Барнсли» не проигрывает три игры кряду
  • У «Ковентри Сити» два поражения в последних пяти матчах
  • «Барнсли» забил девять голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.94. Также можно поставить на победу «Барнсли» ровно в один мяч — 3.60.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Альбасете» — «Мирандес».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.60 1.69 2.26
Лига Ставок 2.19 1.63 1.64 2.18
Мелбет 1.71 2.26
1XBET 2.24 1.65 1.71 2.26 1.33 3.30
BetBoom 2.15 1.64 1.61 2.20 1.29 3.30
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