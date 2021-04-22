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«Ковентри Сити» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

22 апреля 2021, 23:09

«Ковентри» сыграет против «Престона» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.433.193.30
Лига Ставок 2.30 3.15 3.25
Мелбет 2.36 3.22 3.32
1XBET 1.82 7.60 2.57
BetBoom 2.34 3.10 3.15

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Ковентри Сити». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.40. Также принимаются ставки на ничейный исход за 3.15 и на победу «Престона» с таким же коэффициентом.

Форма команд

«Ковентри Сити» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 51 балл. В нынешнем сезоне у «Ковентри» 13 побед, 12 ничьих и 18 поражений. В последних играх «Ковентри Сити» играет в привлекательный футбол и чаще побеждает, чем теряет очки. Это плохая новость для «Престона».

«Престон» набрал 52 пункта и идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 13 побед, семь ничьих и 21 поражение. В последних играх «Престон» находится в неплохой форме, клуб часто набирает очки и имеет неплохие шансы на то, чтобы отобрать их у «Ковентри». Однако «Ковентри» также набрал хороший ход, поэтому команде предстоит серьезный вызов и настоящая борьба за три балла. Это будет противостояние двух крепких команд.

Информация для ставок

  • «Ковентри» выиграл три матча подряд
  • «Престон» проиграл всего один поединок из последних пяти
  • «Ковентри Сити» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Престона» или ничейный исход по коэффициенту 1.57. Также можно поставить на «тотал забитых мячей больше 2,5» по коэффициенту 2.30.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Унион Берлин» — «Вердер».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.72 1.64 2.35
Лига Ставок 2.09 1.69 1.59 2.26
Мелбет 1.67 2.34
1XBET 2.14 1.71 1.67 2.34 1.30 3.52
BetBoom 2.10 1.67 1.59 2.25 1.29 3.30
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sv_1969
sv_1969
22 апреля в 23:17
хозяева не поиграют
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