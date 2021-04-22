«Ковентри Сити» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

«Ковентри» сыграет против «Престона» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру в Англии.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Ковентри Сити». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.40. Также принимаются ставки на ничейный исход за 3.15 и на победу «Престона» с таким же коэффициентом.
Форма команд
«Ковентри Сити» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 51 балл. В нынешнем сезоне у «Ковентри» 13 побед, 12 ничьих и 18 поражений. В последних играх «Ковентри Сити» играет в привлекательный футбол и чаще побеждает, чем теряет очки. Это плохая новость для «Престона».
«Престон» набрал 52 пункта и идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 13 побед, семь ничьих и 21 поражение. В последних играх «Престон» находится в неплохой форме, клуб часто набирает очки и имеет неплохие шансы на то, чтобы отобрать их у «Ковентри». Однако «Ковентри» также набрал хороший ход, поэтому команде предстоит серьезный вызов и настоящая борьба за три балла. Это будет противостояние двух крепких команд.
Информация для ставок
- «Ковентри» выиграл три матча подряд
- «Престон» проиграл всего один поединок из последних пяти
- «Ковентри Сити» забил десять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — победа «Престона» или ничейный исход по коэффициенту 1.57. Также можно поставить на «тотал забитых мячей больше 2,5» по коэффициенту 2.30.
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