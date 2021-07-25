ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Крайова» — «Динамо» Бухарест. Прогноз на матч чемпионата Румынии (26.07.2021)

вчера, 20:54

Во втором туре чемпионата Румынии «Крайова» на домашнем стадионе сыграет против «Динамо» из Бухареста. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 26 июля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити предложила такие ставки на основные исходы этой встречи: победу «Крайовы» можно сыграть по коэффициенту 1.99, ничью можно взять по коэффициенту 3.42, а шансы «Динамо» одержать победу оцениваются по коэффициенту 3.82. Как видим, хозяевам поля считаются фаворитом противостояния.

Эксперты сервиса также отдают предпочтение низкой результативности в этом матче. Исход ТМ (2,5) голов идет по коэффициенту 1.71, ТБ (2,5) – 2.23.

Форма команд

В первом туре чемпионата Румынии «Крайова» отправилась в гости к действующему победителю лиги «Клужу». Там команда дала достойный отпор фавориту, но все же уступила сопернику в результативной встрече со счетом 2:3. В минувшем сезоне «Крайова» выступала во второй румынской лиге. Там клуб из одноименного города завоевал золотые медали, обойдя в чемпионской гонке «Рапид» на пять баллов.

Для «Динамо» старт нового розыгрыша чемпионата получился успешным. В первом туре клуб из Бухареста принимал дома «Волунтари», добившись победы в результативном противостоянии (3:2). По итогам минувшего розыгрыша румынского чемпионата «Динамо» пришло к финишу на 11-м месте в турнирной таблице. Зону прямого вылета команда опередила на семь очков.

Информация для ставок

  • «Динамо» не уступало «Крайове» в 5 прошлых очных встречах (2 победы и 3 ничьи)
  • «Крайова» не побеждала в 4 из 5 предыдущих официальных поединков во всех турнирах
  • «Динамо» одерживало победы со счетом 2:1 в 3 последних гостевых поединках чемпионата

Прогноз

К очному противостоянию команды подходят с разными результатами в стартовых турах. И «Крайова», и «Динамо» результативно сыграли в атаке, забив два и три гола соответственно. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход другого матча чемпионата Румынии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.67 1.69 2.21
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
hj3g8tq66ynu
hj3g8tq66ynu
вчера в 22:58
Крайова (Дробета-Турну-Северин) выиграет матч.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:58
Матч на три исхода
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100