«Крайова» — «Динамо» Бухарест. Прогноз на матч чемпионата Румынии (26.07.2021)

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вчера, 20:54

Во втором туре чемпионата Румынии «Крайова» на домашнем стадионе сыграет против «Динамо» из Бухареста. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 26 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити предложила такие ставки на основные исходы этой встречи: победу «Крайовы» можно сыграть по коэффициенту 1.99, ничью можно взять по коэффициенту 3.42, а шансы «Динамо» одержать победу оцениваются по коэффициенту 3.82. Как видим, хозяевам поля считаются фаворитом противостояния.

Эксперты сервиса также отдают предпочтение низкой результативности в этом матче. Исход ТМ (2,5) голов идет по коэффициенту 1.71, ТБ (2,5) – 2.23.

Форма команд

В первом туре чемпионата Румынии «Крайова» отправилась в гости к действующему победителю лиги «Клужу». Там команда дала достойный отпор фавориту, но все же уступила сопернику в результативной встрече со счетом 2:3. В минувшем сезоне «Крайова» выступала во второй румынской лиге. Там клуб из одноименного города завоевал золотые медали, обойдя в чемпионской гонке «Рапид» на пять баллов.

Для «Динамо» старт нового розыгрыша чемпионата получился успешным. В первом туре клуб из Бухареста принимал дома «Волунтари», добившись победы в результативном противостоянии (3:2). По итогам минувшего розыгрыша румынского чемпионата «Динамо» пришло к финишу на 11-м месте в турнирной таблице. Зону прямого вылета команда опередила на семь очков.

Информация для ставок

«Динамо» не уступало «Крайове» в 5 прошлых очных встречах (2 победы и 3 ничьи)

«Крайова» не побеждала в 4 из 5 предыдущих официальных поединков во всех турнирах

«Динамо» одерживало победы со счетом 2:1 в 3 последних гостевых поединках чемпионата

Прогноз

К очному противостоянию команды подходят с разными результатами в стартовых турах. И «Крайова», и «Динамо» результативно сыграли в атаке, забив два и три гола соответственно. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход другого матча чемпионата Румынии.