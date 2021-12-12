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«Кристал Пэлас» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (12.12.2021)

сегодня, 11:12

«Кристал Пэлас» примет «Эвертон» в рамках 16-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.233.61
Фонбет 2.25 3.30 3.35
BetBoom 2.32 3.13 3.55

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Кристал Пэлас». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа гостей в 3.20.

Дополнительная ставка на грядущий матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Кристал Пэлас» расположился в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 16 баллов. У клуба три победы, семь ничьих и пять поражений. Коллектив из столицы Великобритании в нынешнем сезоне забил 19 голов и пропустил 21 мяч в АПЛ. В последних встречах «Пэлас» только проигрывает, клуб уступил «Манчестер Юнайтед», «Лидсу» и «Астон Вилле».

«Эвертон» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого коллектива 18 пунктов. У команды пять побед, три ничейных результата и семь поражений. «Ириски» забили 19 голов и пропустили 25 мячей. В последних матчах «Эвертон» показывает неплохой уровень игры, но все равно раз за разом теряет очки. У клуба победа над «Арсеналом», а также поражения от «Ливерпуля» и «Брентфорда».

Информация для ставок

  • «Эвертон» выиграл один матч из последних пяти
  • «Кристал Пэлас» не побеждает четыре матча кряду
  • У «Эвертона» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Эвертона“» по коэффициенту 1.62. В последних матчах «ириски» выглядят чуть лучше, чем «Кристал Пэлас», этим стоит воспользоваться.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.76 1.64 2.39 1.32 3.65
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:15
Хозяева не проиграют
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