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«Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России. (18.09.2021)

вчера, 17:05

Интересную встречу подарит нам восьмой тур чемпионата России. «Крылья Советов» на своем поле принимают «Ростов». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.433.54
Фонбет 2.15 3.45 3.40
Мелбет 2.27 3.42 3.52
1XBET 2.27 3.42 3.52
BetBoom 2.32 3.35 3.29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем поле, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Ростова» оценивается по 3.2, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.23. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.96.

Форма команд

«Крылья Советов» после неудачного старта в РПЛ смогли собраться и начать набирать очки. На данный момент клуб имеет в активе 7 очков после семи туров при разнице мячей (6:9). Руководство ставит задачу перед игроками – сохранить прописку в чемпионате Росси, поэтому коллектив будет цепляться за очки в матчах, где это возможно. Последние два матча «Крыльев Советов» закончились поражением от «Локомотива» (0:2) и выездной победой над «Уфой» (2:1).

«Ростов» даже под руководством Юрия Семина не может показать ту игру, которой радовали своих болельщиков в прошлом сезоне. Команда «буксует» уже несколько матчей и нуждается в переменах. Матч в Самаре станет настоящей проверкой для команды, которую они должны пройти, чтобы выйти из кризиса. В прошлом матче «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), а туром ранее с тем же счетом разошлись миром с «Уралом» (1:1).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Ростова» закончились исходом «обе забьют»
  • Пять последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ростов» забивал в семи из десяти последних играх на выезде
  • За десять последних матчей «Ростов» выиграл четыре игры, «Крылья Советов» одержали три победы, а еще три поединка закончились ничейным результатом

Прогноз

Исходя из статистики, команды забивают очень мало мячей в личных встречах. Предполагаем, что и в этот раз изобилия голов болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.23.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.71 1.67 2.30
Мелбет 1.69 2.37
1XBET 1.69 2.37
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:29
Скорее всего матч закончится в ничью. Удачи
u48hjtvdy6tn
u48hjtvdy6tn
вчера в 17:16
Футбольный клуб Крылья Советов (Самара) выиграет матч.
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