«Крылья Советов» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России (11.12.2021)

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сегодня, 15:33

Интересную встречу двух команд с похожим стилем игры подарит всем болельщикам 18-й тур чемпионата России. «Крылья Советов» ждут в гости «Рубин». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Рубина» оценивается в 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.14. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.71. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

Самарский клуб только в прошлом туре прервал свою серию без поражений из нескольких матчей. Для команды, которая только в этом сезоне вернулась в РПЛ , «Крылья Советов» показывают интересный футбол, который приносит результат. Перед стартом очередного тура чемпионата России «Крылья» идут на восьмом месте с 24 набранными очками. В прошлой игре команда проиграла ЦСКА на своем поле (0:1), а ранее разошлась миром с «Нижним Новгородом» (0:0).

«Рубин» продолжает разочаровывать своих болельщиков и лишь время от времени показывает яркую игру и результаты. Такие нестабильные выступления привели к 10-му месту в турнирной таблице с 22 набранными очками. В последних пяти турах казанский клуб смог добыть только шесть очков, чего мало для борьбы за зону еврокубков. Последние два поединка для «Рубина» завершились поражениями от «Нижнего Новгорода» (1:2) и московского «Динамо» (2:3).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей клуба из Самары завершились исходом «обе забьют — нет»

«Рубин» выиграл только два матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рубин» смог одержать победу только в одном поединке из пяти последних с «Крыльями Советов»

Прогноз

«Рубин» плохо выступает на выезде и рассчитывать на победу ему будет очень сложно. Предполагаем, что команды будут играть аккуратно и лишний раз не рисковать, чтобы не уйти на зимний перерыв с поражением. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.55.