«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз на матч кубка России (23.11.2022)

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сегодня, 09:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.9. Поверить в успех команды из Самары предлагают за 3.8. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Крылья Советов» неплохо выступали в первых четырех турах и набрали шесть очков, опережая «Зенит» лишь по дополнительным показателям. Учитывая, что нынешней оппонент практически гарантировал себе первое место в группе, у хозяев будет шанс зацепиться за очки и побороться за выход в плей-офф. Два последних матча самарского клуба в РПЛ завершились домашним поражением от «Ростова» (3:1) и домашней победой над «Торпедо» (2:0).

«Спартак» идеально отыграл во всех турах группового турнира кубка России и набрал максимальные 12 очков. Чтобы выиграть группу, «народной команде» осталось набрать одно очков в двух турах или дождаться осечки прямых конкурентов. В прошлом матче чемпионата России «Спартак» обыграл на выезде «Локомотив» (2:1), а пятого числа разошелся миром с «Сочи» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» проиграл только две встречи из последних десяти, проведенных на выезде

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» последние девять матчей

Прогноз

Команды достаточно результативно играют между собой, и мы предполагаем, что в этот раз болельщики также увидят голевую феерию в этой встрече. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.