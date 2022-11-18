«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз на матч кубка России (23.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.9. Поверить в успех команды из Самары предлагают за 3.8. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.8.
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23 ноября 2022, 18:00
среда
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.
Форма команд
«Крылья Советов» неплохо выступали в первых четырех турах и набрали шесть очков, опережая «Зенит» лишь по дополнительным показателям. Учитывая, что нынешней оппонент практически гарантировал себе первое место в группе, у хозяев будет шанс зацепиться за очки и побороться за выход в плей-офф. Два последних матча самарского клуба в РПЛ завершились домашним поражением от «Ростова» (3:1) и домашней победой над «Торпедо» (2:0).
«Спартак» идеально отыграл во всех турах группового турнира кубка России и набрал максимальные 12 очков. Чтобы выиграть группу, «народной команде» осталось набрать одно очков в двух турах или дождаться осечки прямых конкурентов. В прошлом матче чемпионата России «Спартак» обыграл на выезде «Локомотив» (2:1), а пятого числа разошелся миром с «Сочи» (1:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
- «Спартак» проиграл только две встречи из последних десяти, проведенных на выезде
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» последние девять матчей
Прогноз
Команды достаточно результативно играют между собой, и мы предполагаем, что в этот раз болельщики также увидят голевую феерию в этой встрече. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.