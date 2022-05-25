«Атлетико» Паранаэнсе – «Каракас». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2022)

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25 мая 2022, 14:16

Ставки букмекеров

Эксперты считают, что исход этой игры уже предрешен. Ставки на победу «Атлетико» Паранаэнсе в линии букмекерской конторы Фонбет идут по минимальному коэффициенту 1.17. Поставить на ничью можно по цене 6.00, а победа «Каракаса» котируется в 13.00.

Имея очевидного фаворита встречи, аналитики ожидают результативный исход. Сыграть ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

Футболисты «Атлетико» Паранаэнсе заработали семь очков за пять туров групповой стадии Кубка Либертадорес. С таким показателем бразильский клуб занимает второе место турнирной таблицы за тур до финиша, имея лишь условное отставание от лидера «Либертада».

В предыдущем туре соревнований «Атлетико» обыграл на домашней арене прямого конкурента (2:0). Прежде команда крупно уступила «Стронгесту» (0:5) и минимально «Либертаду» (0:1).

«Каракас» занимает последнее место в квартете, заработав за пять туров шесть баллов. Клуб провел один победный и три ничейных поединка, допустив только одно пораженией.

После успешной игры на домашнем поле с «Либертадом» (1:0) представитель Венесуэлы разошелся миром с «Стронгестом» (0:0).

Информация для ставок

«Атлетико» побеждал в 5 последних матчах на своем поле

«Каракас» не выигрывал в 9 предыдущих гостевых встречах

«Атлетико» выиграл 2 из 3 матчей против «Каракаса»

Прогноз

Ни в одной из трех очных встреч команд не превышалась планка в три забитых гола. Поэтому, рекомендуем поставить на победу «Атлетико» и ТМ(3,5) по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.