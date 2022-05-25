«Атлетико» Паранаэнсе – «Каракас». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты считают, что исход этой игры уже предрешен. Ставки на победу «Атлетико» Паранаэнсе в линии букмекерской конторы Фонбет идут по минимальному коэффициенту 1.17. Поставить на ничью можно по цене 6.00, а победа «Каракаса» котируется в 13.00.
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5 : 1
завершен
вчера, 01:00
Имея очевидного фаворита встречи, аналитики ожидают результативный исход. Сыграть ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 1.98.
Форма команд
Футболисты «Атлетико» Паранаэнсе заработали семь очков за пять туров групповой стадии Кубка Либертадорес. С таким показателем бразильский клуб занимает второе место турнирной таблицы за тур до финиша, имея лишь условное отставание от лидера «Либертада».
В предыдущем туре соревнований «Атлетико» обыграл на домашней арене прямого конкурента (2:0). Прежде команда крупно уступила «Стронгесту» (0:5) и минимально «Либертаду» (0:1).
«Каракас» занимает последнее место в квартете, заработав за пять туров шесть баллов. Клуб провел один победный и три ничейных поединка, допустив только одно пораженией.
После успешной игры на домашнем поле с «Либертадом» (1:0) представитель Венесуэлы разошелся миром с «Стронгестом» (0:0).
Информация для ставок
- «Атлетико» побеждал в 5 последних матчах на своем поле
- «Каракас» не выигрывал в 9 предыдущих гостевых встречах
- «Атлетико» выиграл 2 из 3 матчей против «Каракаса»
Прогноз
Ни в одной из трех очных встреч команд не превышалась планка в три забитых гола. Поэтому, рекомендуем поставить на победу «Атлетико» и ТМ(3,5) по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.