«Кельн» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2021)

В третьем туре чемпионата Германии в гости к «Кельну» приедет «Бохум». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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сегодня, 16:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.88. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.2.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.14. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.
Форма команд
«Кельн» набрал три очка в двух стартовых турах, однако команда проиграла чемпиону Германии, показав при этом качественный футбол. Можно сделать вывод, что коллектив хорошо подготовлен к сезону и будет бороться как минимум за места в середине турнирной таблицы, а при определенной доле везения и выше. В прошлом туре Бундеслиги «Кельн» проиграл на выезде «Баварии» (2:3), а ранее уверенно обыграл «Герту» (3:1).
«Бохум» как новичок Бундеслиги чувствует себя достаточно уверенно и уже успел одержать одну победу. Команда несколько лет пыталась вернуться в сильнейшую лигу Германии и теперь не собирается так легко отдавать свое место, пытаясь стабильно набирать очки в матчах, где это возможно. В прошлом матче «Бохум» на своем поле обыграл «Майнц», а ранее уступил на выезде «Вольфсбургу» (0:1).
Информация для ставок
- Шесть из десяти последних матчей между коллективами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять последних матчей «Кельна» закончились исходом «обе забьют»
- «Кельн» не проигрывает на своем поле уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Бохум» забивал в восьми из десяти последних выездных встречах
Прогноз
«Кельн» показывает красивый и результативный футбол, поэтому новичку Бундеслиги будет очень сложно набрать очки в предстоящем поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу «Кельна» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет. Хозяева с первых минут постараются навязать свой стиль игры и выиграть этот поединок.
Букмекеры ранее дали свой прогноз на другой поединок немецкой Бундеслиги.