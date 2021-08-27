«Кельн» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2021)

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вчера, 22:07

В третьем туре чемпионата Германии в гости к «Кельну» приедет «Бохум». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.88. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.14. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Кельн» набрал три очка в двух стартовых турах, однако команда проиграла чемпиону Германии, показав при этом качественный футбол. Можно сделать вывод, что коллектив хорошо подготовлен к сезону и будет бороться как минимум за места в середине турнирной таблицы, а при определенной доле везения и выше. В прошлом туре Бундеслиги «Кельн» проиграл на выезде «Баварии» (2:3), а ранее уверенно обыграл «Герту» (3:1).

«Бохум» как новичок Бундеслиги чувствует себя достаточно уверенно и уже успел одержать одну победу. Команда несколько лет пыталась вернуться в сильнейшую лигу Германии и теперь не собирается так легко отдавать свое место, пытаясь стабильно набирать очки в матчах, где это возможно. В прошлом матче «Бохум» на своем поле обыграл «Майнц», а ранее уступил на выезде «Вольфсбургу» (0:1).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей между коллективами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних матчей «Кельна» закончились исходом «обе забьют»

«Кельн» не проигрывает на своем поле уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Бохум» забивал в восьми из десяти последних выездных встречах

Прогноз

«Кельн» показывает красивый и результативный футбол, поэтому новичку Бундеслиги будет очень сложно набрать очки в предстоящем поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу «Кельна» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет. Хозяева с первых минут постараются навязать свой стиль игры и выиграть этот поединок.

Букмекеры ранее дали свой прогноз на другой поединок немецкой Бундеслиги.