«Кельн» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Дармштадта», зайдет коэффициент 6.6. Ничью можно выбрать по 4.6.
|
- : -
завтра, 16:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Кельн» пытается спастись из зоны вылета Бундеслиги, но смог одержать лишь одну победу в пяти поединках. Команда идет на предпоследнем месте с 22 баллами и отстает от «Майнца» уже на четыре пункта. Клубу будет очень тяжело исправить ситуацию, но победа над безнадежным «Дармштадтом» может подарить хозяевам некоторые шансы. В прошлом туре «Кельн» проиграл на выезде «Баварии» (0:2), а ранее одолел «Бохум» (2:1).
«Дармштадт» уже смирился с тем, что покинет Бундеслигу, ведь клуб идет на последнем месте с 14 баллами, отставая от нынешнего соперника на восемь пунктов. Коллектив не смог конкурировать с большинством клубов и попробует снова вернуться в элитный дивизион уже через несколько часов. Два последних поединка «Дармштадта» завершились поражениями от «Фрайбурга» (0:1) и «Майнца» (0:4).
Информация для ставок
- «Дармштадт» не может победить на выезде уже десять поединков подряд
- «Кельн» выиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Кельн» определенно будет играть первым номером и стараться как можно быстрее повести в счете. Предлагаем поверить в более мотивированных хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.