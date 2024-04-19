«Кельн» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2024)

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сегодня, 15:15

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Дармштадта», зайдет коэффициент 6.6. Ничью можно выбрать по 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Кельн» пытается спастись из зоны вылета Бундеслиги, но смог одержать лишь одну победу в пяти поединках. Команда идет на предпоследнем месте с 22 баллами и отстает от «Майнца» уже на четыре пункта. Клубу будет очень тяжело исправить ситуацию, но победа над безнадежным «Дармштадтом» может подарить хозяевам некоторые шансы. В прошлом туре «Кельн» проиграл на выезде «Баварии» (0:2), а ранее одолел «Бохум» (2:1).

«Дармштадт» уже смирился с тем, что покинет Бундеслигу, ведь клуб идет на последнем месте с 14 баллами, отставая от нынешнего соперника на восемь пунктов. Коллектив не смог конкурировать с большинством клубов и попробует снова вернуться в элитный дивизион уже через несколько часов. Два последних поединка «Дармштадта» завершились поражениями от «Фрайбурга» (0:1) и «Майнца» (0:4).

Информация для ставок

«Дармштадт» не может победить на выезде уже десять поединков подряд

«Кельн» выиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Кельн» определенно будет играть первым номером и стараться как можно быстрее повести в счете. Предлагаем поверить в более мотивированных хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.