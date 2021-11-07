«Кёльн» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 09:59

В 11-м туре чемпионата Германии «Унион» приедет в гости к «Кёльну». Предлагаем прогнозы и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11. В случае победы «Кельна» зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Форма команд

«Унион» только в прошлом туре прервал свою серию без поражений в Бундеслиге и теперь располагается на шестом месте, имея в активе 16 очков. Коллектив параллельно принимает участие в Лиге конференций, где идет на последнем месте, но все еще имеет шансы на выход из группы. В последних двух поединках Бундеслиги «Унион» проиграл на своем поле «Баварии» (2:5) и сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1).

«Кёльн» существенно сдал свои позиции и опустился уже на 11-е место. Команда набрала 13 очков. В прошлой игре «Кёльн» проиграл на выезде «Боруссии» Д (0:2), а немного ранее смог спасти ничью с «Байером» (2:2).

Информация для ставок

• Пять последних матчей «Униона» завершились исходом «обе забьют»

• «Кёльн» не проигрывает на своем поле уже девять матчей подряд (включая товарищеские поединки)

• «Унион» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Кёльном»

Прогноз

«Унион» неуверенно выступает в Лиге конференций, но показывает достойные результаты в чемпионате Германии. Рекомендуем сделать ставку на победу «Униона» по коэффициенту 2.11 в букмекерской конторе Мелбет.