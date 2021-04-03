«Лацио» — «Специа». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

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вчера, 13:59

В 29-м туре чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Специа», которая готова побороться за очки.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.48. Ничейный результат котируется по 4.4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным, поэтому предлагает ТМ 2.5 по 2.23. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лацио» потерял много очков в прошлом месяце, но у команды еще есть шансы вернуться в зону еврокубков, тем более что коллектив собрался с силами и выиграл последние две игры. Римский клуб отстает от четвертого места на 6 очков и приложит все усилия, чтобы попытаться подняться в таблице как можно выше. Последние две игры «Лацио» выиграл у «Удинезе» (1:0) и «Кротоне» (3:2).

«Специа» проводит хороший сезон, где время от времени набирает очки и занимает 15-е место в чемпионате. Клуб находится в относительной безопасности от 18-20 места, поэтому продолжит добывать зачетные пункты. В прошлом матче «Специа» выиграла у «Кальяри», а немного ранее проиграла на выезде «Аталанте» (1:3).

Информация для ставок

• «Лацио» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

• «Специа» проиграла пять выездных матчей из шести последних

• «Лацио» забивает на своем поле более чем в 20 официальных матчах во всех турнирах

• Матч первого круга между командами закончился победой «Лацио» (2:1)

Прогноз

«Лацио» имеет четкую задачу попадания в еврокубки, поэтому гостям в этом матче придется очень нелегко. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35