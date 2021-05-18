«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (18.05.2021)

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сегодня, 00:51

В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Торино». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется в 3.35, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.

ТБ 2,5 идет по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч не станет слишком результативным, и предлагают ТМ 2,5 за 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.66.

Форма команд

«Лацио» выбывает из борьбы за путевку в Лигу чемпионов, но несмотря на результат оставшихся матчей останется на шестой строчке в таблице, отправившись в групповой этап Лиги Европы. В последнем туре команда проиграла в римском дерби «Роме», а еще туром ранее на последних секундах вырвала победу у «Пармы» (1:0). Порадовать болельщиков победой – единственная цель подопечных Симоне Индзаги.

«Торино» в этом сезоне крайне плохо выступает в чемпионате, не демонстрируя тот уровень, на котором они были еще совсем недавно – борьба за еврокубки. Сейчас команда ведет борьбу за выживание и имеет всего три очка от зоны вылета. Предыдущие два тура были проведены просто ужасно – бесславные разгромы от «Милана» (0:7) и «Специи» (1:4). Как команда будет отбирать очки у «Лацио», скорее всего, не представляют даже сами футболисты.

Информация для ставок

«Лацио» выиграл шесть последних матчей дома

«Торино» выиграл всего лишь один раз за последние шесть игр

Четыре последние очные встречи команды завершили результатом ТБ 2,5

2,5 «Торино» забивает на выезде в восьми из девяти последних поединков

Прогноз

«Лацио» хорошо дома, несмотря на отсутствие турнирных задач команда должна разобраться с откровенно более слабым соперником. Предполагаем, что римляне окажутся сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу «Лацио» можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.

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