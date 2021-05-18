«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (18.05.2021)

В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Торино». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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сегодня, 21:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется в 3.35, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.
ТБ 2,5 идет по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч не станет слишком результативным, и предлагают ТМ 2,5 за 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.66.
Форма команд
«Лацио» выбывает из борьбы за путевку в Лигу чемпионов, но несмотря на результат оставшихся матчей останется на шестой строчке в таблице, отправившись в групповой этап Лиги Европы. В последнем туре команда проиграла в римском дерби «Роме», а еще туром ранее на последних секундах вырвала победу у «Пармы» (1:0). Порадовать болельщиков победой – единственная цель подопечных Симоне Индзаги.
«Торино» в этом сезоне крайне плохо выступает в чемпионате, не демонстрируя тот уровень, на котором они были еще совсем недавно – борьба за еврокубки. Сейчас команда ведет борьбу за выживание и имеет всего три очка от зоны вылета. Предыдущие два тура были проведены просто ужасно – бесславные разгромы от «Милана» (0:7) и «Специи» (1:4). Как команда будет отбирать очки у «Лацио», скорее всего, не представляют даже сами футболисты.
Информация для ставок
- «Лацио» выиграл шесть последних матчей дома
- «Торино» выиграл всего лишь один раз за последние шесть игр
- Четыре последние очные встречи команды завершили результатом ТБ 2,5
- «Торино» забивает на выезде в восьми из девяти последних поединков
Прогноз
«Лацио» хорошо дома, несмотря на отсутствие турнирных задач команда должна разобраться с откровенно более слабым соперником. Предполагаем, что римляне окажутся сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу «Лацио» можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.
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