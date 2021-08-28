«Ланс» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (29.08.2021)

В четвертом туре чемпионата Франции «Ланс» на домашнем стадионе примет «Лорьян». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на игру, которая состоится 29 августа 2021 года.
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завтра, 16:00
Ставки букмекеров
Согласно линии, которую на эту игру выставила букмекерская компания Мелбет, фаворитом противостояния являются хозяева поля. Поставить на победу «Ланса» предлагается по коэффициенту 1.78, ничья доступна по котировке 3.78, а победа «Лорьяна» оценивается в 5.05.
Небольшое преимущество аналитики сервиса также отводят результативному исходу противостояния. Исход ТБ (2,5) голов доступен для ставок по коэффициенту 1.93, ТМ (2,5) – 1.97.
Форма команд
К четвертому туру чемпионата Франции «Ланс» подходит на четвертой строчке в турнирной таблице. В стартовых играх сезона команде удалось набрать пять очков. В играх против «Ренна» (1:1) и «Сент-Этьена» (2:2) фиксировались ничейные результаты, а в последнем матче лиги «Ланс» добился гостевой победы на поле «Монако» (2:0).
У «Лорьяна» такие результаты – четыре очка и десятая строчка в обще зачете французской Лиги 1. В стартовом туре «мерлузовые» добились ничейного исхода в гостях у «Сент-Этьена» (1:1), после чего команде удалось удивить на своем поле «Монако» — победа 1:0. В прошлом туре чемпионата «Лорьян» отправился в гости к «Монпелье», где было зафиксировано поражение (1:3).
Информация для ставок
• «Лорьян» проиграл 3 прошлых матча против «Ланса»
• «Лорьян» не побеждал в 17 предыдущих гостевых поединках Лиги 1
• «Ланс» не проигрывал в 9 из 10 последних домашних поединках лиги
Прогноз
«Ланс» вполне заслуженно идет фаворитом предстоящей встречи. У хозяев преимущество домашней арены и регулярные победы над «Лорьяном» в последних дуэлях. Предлагаем ставку на победу «Ланса» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.
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