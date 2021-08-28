«Ланс» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (29.08.2021)

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сегодня, 08:12

В четвертом туре чемпионата Франции «Ланс» на домашнем стадионе примет «Лорьян». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на игру, которая состоится 29 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую на эту игру выставила букмекерская компания Мелбет, фаворитом противостояния являются хозяева поля. Поставить на победу «Ланса» предлагается по коэффициенту 1.78, ничья доступна по котировке 3.78, а победа «Лорьяна» оценивается в 5.05.

Небольшое преимущество аналитики сервиса также отводят результативному исходу противостояния. Исход ТБ (2,5) голов доступен для ставок по коэффициенту 1.93, ТМ (2,5) – 1.97.

Форма команд

К четвертому туру чемпионата Франции «Ланс» подходит на четвертой строчке в турнирной таблице. В стартовых играх сезона команде удалось набрать пять очков. В играх против «Ренна» (1:1) и «Сент-Этьена» (2:2) фиксировались ничейные результаты, а в последнем матче лиги «Ланс» добился гостевой победы на поле «Монако» (2:0).

У «Лорьяна» такие результаты – четыре очка и десятая строчка в обще зачете французской Лиги 1. В стартовом туре «мерлузовые» добились ничейного исхода в гостях у «Сент-Этьена» (1:1), после чего команде удалось удивить на своем поле «Монако» — победа 1:0. В прошлом туре чемпионата «Лорьян» отправился в гости к «Монпелье», где было зафиксировано поражение (1:3).

Информация для ставок

• «Лорьян» проиграл 3 прошлых матча против «Ланса»

• «Лорьян» не побеждал в 17 предыдущих гостевых поединках Лиги 1

• «Ланс» не проигрывал в 9 из 10 последних домашних поединках лиги

Прогноз

«Ланс» вполне заслуженно идет фаворитом предстоящей встречи. У хозяев преимущество домашней арены и регулярные победы над «Лорьяном» в последних дуэлях. Предлагаем ставку на победу «Ланса» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

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