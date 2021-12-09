«Легия» — «Спартак». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 15:21

Интересную встречу двух команд, претендующих на выход в плей-офф, можно будет посмотреть в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы. «Легия» ждет в гости «Спартак». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на выезде, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Легии» оценивается по коэффициенту 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.89. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.69.

Форма команд

«Легия» изначально не рассматривалась как фаворит группы, но свои шесть очков в предыдущих турах команда набрать смогла. Сейчас клуб идет на последнем месте, но в случае победы сможет гарантировать себе выход в плей-офф. В чемпионате Польши «Легия» идет в зоне вылета, набрав всего 12 очков, и имеет большие проблемы с результатами. Последние две встречи коллектива в Лиге Европы закончились поражениями от «Лестера» (1:3) и «Наполи» (1:4).

«Спартак» в последних матчах смог порадовать своих болельщиков, добиваясь тяжелых побед. В группе Лиги Европы команда идет на втором месте с семью набранными баллами, победа сможет вывести ее в 1/16 финала Лигу Европы, а если повезет, то сразу в 1/8 финала. В РПЛ клуб идет только на девятом месте, но предстоящий матч стоит особняком среди оставшихся поединков в этом футбольном году. В прошлом туре «Спартак» еще раз обыграл «Наполи» (2:1), а немного ранее разошелся миром с «Лестером» (1:1).

Информация для ставок

«Легия» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Десять последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

В пяти последних матчах между клубами оба коллектива одержали по две победы и одну игру свели к ничейному результату

«Спартак» не может выиграть четыре выездные встречи подряд

Прогноз

«Легия» находится в сложной ситуации в чемпионате Польши, а в Лиге Европы тоже набирала очки за счет большой доли везения. Предполагаем, что клуб из России окажется сильнее и добудет выездную победу. Сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Мелбет.