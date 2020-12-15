«Лестер» — «Эвертон»: прогноз на матч АПЛ (16.12.2020)

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сегодня, 00:30

«Лестер» принимает «Эвертон», который наконец-то сумел победить. Увидим ли мы интригу в этой встрече или победа останется за хозяевами?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Betcity представила фаворита этого матча. Победа «Лестера» котируется на отметке 2,24, ничья представлена котировкой 3,65, а успех «Эвертона» можно сыграть за 3,28.

Аналитики БК больше склоняются к результативному матчу. Тотал выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,72, а меньше отмечен коэффициентом 2,23.

Форма команд

«Лестер» заслуженно идет в числе лидеров АПЛ . Команда играет очень мощно особенно на домашней арене. Сейчас «лисы» расположились на третьей позиции в чемпионате. Этот клуб вместе с «Астон Виллой» являются единственными командами в чемпионате, которые еще ни разу не играли вничью.

«Эвертон» в прошлом туре сумел переиграть «Челси» (1:0). Наверняка подопечные Карло Анчелотти сумеют ввязаться в борьбу за Топ-4 в этом сезоне. У команды постепенно пустеет лазарет. Все лидеры в строю и готовы помочь в наборе очков. Отставание от первого места составляет пять очков.

Информация для ставок

«Лестер» выиграл шесть из 10 последних домашних матчей

«Эвертон» победил в пяти из 10 последних выездных встречах

Между собой команды встречались четыре раза с 2019 года. Два раза «Лестер» побеждал, одна ничья и победа «Эвертона»

Прогноз

Подопечные Карло Анчелотти имеют преимущество в этом противостоянии. Все-таки состав у команды гостей более звездный. Необходимо сыграть грамотно в обороне и поймать «Лестер» на контратаке, который порой не успевает вернуться в оборону. Мы считаем, что ничейный исход матча в этой встрече не исключен, поэтому предлагаем подстраховать свой выбор. Играем победу гостей с учетом форы (0) в букмекерской конторе Бетсити с котировкой 2,40.