ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Лестер» — «Эвертон»: прогноз на матч АПЛ (16.12.2020)

сегодня, 00:30

«Лестер» принимает «Эвертон», который наконец-то сумел победить. Увидим ли мы интригу в этой встрече или победа останется за хозяевами?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.233.623.36
BetCity 2.20 3.60 3.30
Fonbet 2.20 3.75 3.10
Мелбет 2.26 3.68 3.30
Лига ставок 2.19 3.55 3.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Betcity представила фаворита этого матча. Победа «Лестера» котируется на отметке 2,24, ничья представлена котировкой 3,65, а успех «Эвертона» можно сыграть за 3,28.

Аналитики БК больше склоняются к результативному матчу. Тотал выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,72, а меньше отмечен коэффициентом 2,23.

Форма команд

«Лестер» заслуженно идет в числе лидеров АПЛ. Команда играет очень мощно особенно на домашней арене. Сейчас «лисы» расположились на третьей позиции в чемпионате. Этот клуб вместе с «Астон Виллой» являются единственными командами в чемпионате, которые еще ни разу не играли вничью.

«Эвертон» в прошлом туре сумел переиграть «Челси» (1:0). Наверняка подопечные Карло Анчелотти сумеют ввязаться в борьбу за Топ-4 в этом сезоне. У команды постепенно пустеет лазарет. Все лидеры в строю и готовы помочь в наборе очков. Отставание от первого места составляет пять очков.

Информация для ставок

  • «Лестер» выиграл шесть из 10 последних домашних матчей
  • «Эвертон» победил в пяти из 10 последних выездных встречах
  • Между собой команды встречались четыре раза с 2019 года. Два раза «Лестер» побеждал, одна ничья и победа «Эвертона»

Прогноз

Подопечные Карло Анчелотти имеют преимущество в этом противостоянии. Все-таки состав у команды гостей более звездный. Необходимо сыграть грамотно в обороне и поймать «Лестер» на контратаке, который порой не успевает вернуться в оборону. Мы считаем, что ничейный исход матча в этой встрече не исключен, поэтому предлагаем подстраховать свой выбор. Играем победу гостей с учетом форы (0) в букмекерской конторе Бетсити с котировкой 2,40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.233.623.36
BetCity 2.20 3.60 3.30
Fonbet 2.20 3.75 3.10
Мелбет 2.26 3.68 3.30
Лига ставок 2.19 3.55 3.20
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:42
Скатают ничью думаю)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100