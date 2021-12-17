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«Лидс» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (18.12.2021)

17 декабря 2021, 08:49

«Лидс» примет «Арсенал» в рамках 18-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Лидс
Арсенал
1 : 4
завершен
18 декабря 2021, 20:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.013.951.92
Фонбет 4.70 4.00 1.70
BetBoom 5.53 4.33 1.61

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — «Арсенал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Лидса» в 3.35.

Форма команд

«Лидс» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе «павлинов» — 16 пунктов. У команды три победы, семь ничьих и семь поражений. Коллектив забил в Премьер-лиге 17 мячей и пропустил 32 гола. В последних встречах «Лидс» уступил «Манчестер Сити», а также проиграл «Челси» и сыграл вничью с «Брентфордом».

«Арсенал» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе команды Микеля Артеты — 29 баллов. У коллектива девять побед, две ничьих и шесть поражений. «Канониры» забили 23 гола и пропустили 22 мяча. В последних встречах «пушкари» выиграли у «Вест Хэма», а также одолели «Саутгемптон» и уступили «Эвертону».

Информация для ставок

● «Арсенал» выиграл в трех матчах из последних пяти
● «Лидс» пропустил 12 голов в последних трех матчах
● У «Арсенала» шесть голов в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.65. В последнее время «Лидс» аномально много пропускает, гости могут этим воспользоваться и прорвать оборону «павлинов».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.47 1.34 2.18 1.75 1.70 2.26
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shlomo
shlomo
17 декабря 2021 в 09:15
Арсенал не проиграет
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