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«Лидс» — «Эвертон»: прогноз на матч АПЛ (03.02.2021)

вчера, 12:09

«Лидс» сыграет против «Эвертона» в рамках очередного тура АПЛ 3 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.712.76
Fonbet 2.35 3.80 2.80

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом данного противостояния является «Лидс», на который можно поставить с коэффициентом 2.36. Победу «Эвертона» прогнозируют с коэффициентом 2.85. Ничейный исход оценили в 3.80.

Форма команд

«Лидс» находится на 12-й строчке в таблице и имеет 26 пунктов в активе. Команда выиграла свой последний матч со счетом 2:1.

«Эвертон» находится на седьмой строчке в таблице и имеет в активе 33 пункта. В последнее время команда играет в хороший футбол, но не всегда удается брать очки. Последний поединок был сыгран в матче против «Ньюкасла», он закончился поражением со счетом 0:2.

Информация для ставок

● «Лидс» проиграл в трех матчах из пяти
● «Эвертон» не проигрывает в четырех матчах из пяти
● «Лидс» пропускает в нынешнем сезоне в АПЛ практически каждую игру, всего 35 пропущенных голов

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что свой первый гол забьет «Лидс» и в итоге выиграет матч с коэффициентом 2.70. Несмотря на то, что у «Лидса» плохая статистика, команда вполне может вернуться на победную тропу. Также стоит ожидать в этом матче много забитых мячей.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.712.76
Fonbet 2.35 3.80 2.80
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shlomo
shlomo
вчера в 12:15
Лидс возьмет минимум одно очко
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