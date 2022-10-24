«Атлетико» — «Байер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

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вчера, 16:36

Ставки букмекеров

Эксперты отдают предпочтение «Атлетико», предлагая поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.85. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.94, а победа «Байера» идет по цене 4.52.

В линии голов от букмекерской конторы Лига Ставок перекос на стороне результативного исхода этой игры. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В последнем туре чемпионата Испании «Атлетико» победил в гостях «Бетис», поднявшись в турнирной таблице Ла Лиги на третье место.

Теперь футболистам клуба из Мадрида нужно улучшать позиции на групповом этапе Лиги чемпионов, где команда идет на третьей строчке. Напомним, что в спаренных матчах против «Брюгге» игроки «Атлетико» зафиксировали гостевое поражение (0:2) и домашнюю ничью (0:0).

«Байер» в предыдущем туре Бундеслиги не смог обыграть на домашней арене «Вольфсбург». В чемпионате Германии клуб из Леверкузена занимает девятое место, опережая зону прямого вылета только на два очка.

Также футболисты «Байера» провалили оба прошлых матча на групповой стадии Лиги чемпионов, где команда допустила два проигрыша от «Порту» — 0:2 и 0:3.

Информация для ставок

«Атлетико» не проигрывал в 5 прошлых матчах всех турниров

«Байер» проиграл в 3 из последних 5 матчей в рамках всех соревнований

«Атлетико» не проигрывал в 4 домашних матчах против «Байером» — 2 победы и 2 ничьих

Прогноз

Мы считаем, что в домашних условиях «Атлетико» должен пользоваться кризисным состоянием «Байера». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.