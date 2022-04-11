«Бавария» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.04.2022)

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вчера, 15:35

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом эксперты видят домашнюю команду. Поставить на победу «Баварии» в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.25, ничья играется за 6.50, а победа «Вильярреала» оценивается котировкой 11.50.

Также аналитики убеждены, что в Мюнхене соперники превысят планку в три забитых гола. Исход ТБ (2,5) играется по котировке 1.38, ТМ(2,5) – 2.90.

Форма команд

«Вильярреал» неожиданно победил «Баварию» на домашней арене (1:0), получив преимущество накануне ответного матча.

Напомним, что прежде испанский клуб выбил из Лиги чемпионов «Ювентус» (3:0 и 1:1), а представитель Германии преодолел барьер в виде австрийского «Зальцбурга» (1:1 и 7:0) на стадии 1/8 финала.

При этом у «Баварии» нет конкурентов в Бундеслиге, где мюнхенский клуб на минувших выходных победил «Аугсбург» (1:0). «Вильярреал», в свою очередь, в дежурном туре испанской Примеры не смог обыграть в домашних условиях «Атлетик» (1:1).

Выделим, что в 2011 году «Бавария» и «Вильярреал» выступали в одной группе Лиги чемпионов. Тогда в обоих матчах сильней были футболисты из Мюнхена – 3:1 и 2:0.

Информация для ставок

«Вильярреал» проигрывал в 3 из прошлых 4 гостевых матчей в рамках всех соревнований

«Бавария» побеждала в 8 из последних 10 матчей на своем поле

«Бавария» выиграла с общим счетом 12:1 в 3 предыдущих поединках в Мюнхене

Прогноз

«Бавария» наверняка сделает выводы, как это было после неудачного выезда в Зальцбург. Учитывая, что «Вильярреал» неутешительно выступает на выезде, предлагаем ставку на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.