«Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.04.2022)

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вчера, 16:49

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч выглядит так: победа «Бенфики» идет по коэффициенту 8.10, за ничью выставлена цена 5.20, а победа «Ливерпуля» оценивается в 1.38. Как видим, аналитики существенное преимущество отдают гостевой команде.

Также эксперты склоняются к тому, что матч в Лиссабоне получится результативным. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

К предстоящему матчу «Бенфика» подходит с поражением в чемпионате Португалии. «Орлы» в минувшем туре не смогли набрать очки в гостевой встрече с «Брагой», уступив со счетом 2:3.

Напомним, что клуб из Лиссабона достаточно неожиданно прежде прошел в Лиге чемпионов «Аякс». После домашней ничьи (2:2) представитель Португалии провел показательный матч в Амстердаме, победи 1:0.

«Ливерпуль» пребывает в превосходной форме, имея в АПЛ 10 побед подряд. В предыдущем туре английского чемпионата «красные» легко обыграли дома «Уотфорд» (2:0), продолжив погоню за «Манчестер Сити».

Прежде подопечные Юргена Клоппа не без труда прошли в Лиге чемпионов «Интер». После гостевой победы в Милане (2:0) «Ливерпуль» уступил сопернику дома (0:1), но пробился в четвертьфинал по разнице забитых и пропущенных голов.

Интересные факты

«Бенфика» сыграла на ТМ(3,5) голов в 5 из прошлых 6 матчей всех турниров

«Ливерпуль» побеждал и не пропускал голы в 6 предыдущих выездных матчах всех соревнований

«Ливерпуль» выиграл 7 из 8 матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Прогноз

Как показывает актуальная практика, «Ливерпуль» достаточно надежно обороняется в гостях. Учитывая, что у «Бенфики» далеко не всегда идет игра в атаке, рекомендуем ставку на ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.