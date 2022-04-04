«Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.04.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч выглядит так: победа «Бенфики» идет по коэффициенту 8.10, за ничью выставлена цена 5.20, а победа «Ливерпуля» оценивается в 1.38. Как видим, аналитики существенное преимущество отдают гостевой команде.
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сегодня, 22:00
Также эксперты склоняются к тому, что матч в Лиссабоне получится результативным. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.35.
Форма команд
К предстоящему матчу «Бенфика» подходит с поражением в чемпионате Португалии. «Орлы» в минувшем туре не смогли набрать очки в гостевой встрече с «Брагой», уступив со счетом 2:3.
Напомним, что клуб из Лиссабона достаточно неожиданно прежде прошел в Лиге чемпионов «Аякс». После домашней ничьи (2:2) представитель Португалии провел показательный матч в Амстердаме, победи 1:0.
«Ливерпуль» пребывает в превосходной форме, имея в АПЛ 10 побед подряд. В предыдущем туре английского чемпионата «красные» легко обыграли дома «Уотфорд» (2:0), продолжив погоню за «Манчестер Сити».
Прежде подопечные Юргена Клоппа не без труда прошли в Лиге чемпионов «Интер». После гостевой победы в Милане (2:0) «Ливерпуль» уступил сопернику дома (0:1), но пробился в четвертьфинал по разнице забитых и пропущенных голов.
Интересные факты
- «Бенфика» сыграла на ТМ(3,5) голов в 5 из прошлых 6 матчей всех турниров
- «Ливерпуль» побеждал и не пропускал голы в 6 предыдущих выездных матчах всех соревнований
- «Ливерпуль» выиграл 7 из 8 матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
Прогноз
Как показывает актуальная практика, «Ливерпуль» достаточно надежно обороняется в гостях. Учитывая, что у «Бенфики» далеко не всегда идет игра в атаке, рекомендуем ставку на ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.