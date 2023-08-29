«Копенгаген» — «Ракув». Прогноз на матч Лиги чемпионов (30.08.2023)

1693323523

сегодня, 18:38

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящем матче считается «Копенгаген». На победу в матче датской команды предлагается коэффициент 1.63. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей можно сделать ставку по коэффициенту 5.40. Игрок, сделавший ставку на ничейный исход, заберёт выигрыш по коэффициенту 4.00.

Букмекеры с одинаковой долей вероятности допускают оба исхода: предлагают коэффициент 1.90, как на тотал больше 2.5 голов за игру, так и на ТБ 2.5. Выбрав вариант «обе забьют – нет», можно сумму ставки умножить на коэффициент 1.86.

Форма команд

На прошлых выходных прервалась беспроигрышная серия «Копенгагена», которая длилась десять матчей к ряду. В позапрошлом туре чемпионата Дании команда Якоба Нееструпа со счётом 2:0 взяла верх над «Видовре». В первом финальном матче квалификации Лиги чемпионов с минимальным счётом «Копенгаген» выиграл у польского «Ракува». На прошлых выходных дома с разницей в пару мячей «Копенгаген» проиграл «Силькеборгу» (1:3).

«Красно-синие» после четырёх матчей нового сезона Экстракласы занимают седьмое место. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием команды. С общим счётом 3:1 по сумме двух встреч «Ракув» одержал победу над кипрской командой «Арис» в полуфинале квалификации Лиги чемпионов. В матче 5-го тура чемпионата Польши со счётом 2:0 «красно-синие» обыграли дома «Сталь» Мелец. 22 августа, как указывалось ранее, «Ракув» на своём поле уступил «Копенгагену». На девятой минуте автоголом «отличился» румынский защитник «красно-синих» Богдан Раковитан.

Информация для ставок

В одной игре из пяти крайних «Копенгаген» уступил

За тот же период «Ракув» проиграл в двух матчах

Три крайних матча с участием «красно-синих» завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Польская команда играла достаточно неплохо в первой игре квалификации, но не смогла поразить ворота соперника. В предстоящем матче в гостях взять верх над «Копенгагеном» будет непросто, но ничейный исход вполне возможен. Коэффициент 4.00 на ничью в основное время предлагает букмекерская контора Лига Ставок.