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«Копенгаген» — «Ракув». Прогноз на матч Лиги чемпионов (30.08.2023)

сегодня, 18:38
«Копенгаген» — «Ракув». Прогноз на матч Лиги чемпионов (30.08.2023)

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящем матче считается «Копенгаген». На победу в матче датской команды предлагается коэффициент 1.63. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей можно сделать ставку по коэффициенту 5.40. Игрок, сделавший ставку на ничейный исход, заберёт выигрыш по коэффициенту 4.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.683.935.51
Лига Ставок 1.70 4.00 5.20

Букмекеры с одинаковой долей вероятности допускают оба исхода: предлагают коэффициент 1.90, как на тотал больше 2.5 голов за игру, так и на ТБ 2.5. Выбрав вариант «обе забьют – нет», можно сумму ставки умножить на коэффициент 1.86.

Форма команд

На прошлых выходных прервалась беспроигрышная серия «Копенгагена», которая длилась десять матчей к ряду. В позапрошлом туре чемпионата Дании команда Якоба Нееструпа со счётом 2:0 взяла верх над «Видовре». В первом финальном матче квалификации Лиги чемпионов с минимальным счётом «Копенгаген» выиграл у польского «Ракува». На прошлых выходных дома с разницей в пару мячей «Копенгаген» проиграл «Силькеборгу» (1:3).

«Красно-синие» после четырёх матчей нового сезона Экстракласы занимают седьмое место. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием команды. С общим счётом 3:1 по сумме двух встреч «Ракув» одержал победу над кипрской командой «Арис» в полуфинале квалификации Лиги чемпионов. В матче 5-го тура чемпионата Польши со счётом 2:0 «красно-синие» обыграли дома «Сталь» Мелец. 22 августа, как указывалось ранее, «Ракув» на своём поле уступил «Копенгагену». На девятой минуте автоголом «отличился» румынский защитник «красно-синих» Богдан Раковитан.

Информация для ставок

  • В одной игре из пяти крайних «Копенгаген» уступил
  • За тот же период «Ракув» проиграл в двух матчах
  • Три крайних матча с участием «красно-синих» завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Польская команда играла достаточно неплохо в первой игре квалификации, но не смогла поразить ворота соперника. В предстоящем матче в гостях взять верх над «Копенгагеном» будет непросто, но ничейный исход вполне возможен. Коэффициент 4.00 на ничью в основное время предлагает букмекерская контора Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.51 1.88 2.01 1.49 2.76
Лига Ставок 2.77 1.45 1.92 1.92 1.51 2.58
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:42
Прекрасно видно, что оборона Копенгагена не умеет отрабатывать сверх надежно хотя бы в 2-х матчах кряду в действующей интернациональной селекции. В следствии чего за хорошо проведенной в защите одной дуэлью далее, как правило, следует провал тылов столичных "львов". Ведь, допустим, 3 пропущенных дома мяча от вышеупомянутого мало статусного Брейдаблика не могут влезть ни в какие адекватные оправдательные рамки. Считаю, что и тут Копенгаген вновь даст маху в оборонительном процессе, за неплохой коэффициент!
Гость
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