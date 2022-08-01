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«Маккаби» Хайфа – «Аполлон». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2022)

сегодня, 11:48
Маккаби Хайфа

Ставки букмекеров

«Маккаби» идет фаворитом грядущего противостояния. Сыграть ставки на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.64. Вероятность ничьи эксперты букмекерской конторы Лига Ставок оценивают в 4.00, а победа «Аполлона» играется по котировке 5.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.584.005.99

Линия букмекера также двигается в пользу низового исхода в этом поединке. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Маккаби» был успешен на предыдущем этапе квалификации Лиги чемпионов. Будучи аутсайдером противостояния с «Олимпиакосом», клуб из Хайфы зафиксировал ничью на домашней арене (1:1), а затем сокрушил соперника в Греции, забив ему четыре безответных гола.

«Аполлон» начинает выступления в квалификации Лиги чемпионов сразу с полуфинала. Такой шанс команда получила за счет чемпионского титула в прошлом розыгрыше чемпионата Кипра, где она забрала золотые медали с такими результатами: 16 победных матчей, 10 ничейных встреч и шесть поражений.

Информация для ставок

  • «Маккаби» забивал и пропускал голы в 2 из прошлых 3 матчей
  • Обмен голами фиксировался в 3 из последних 4 официальных матчей «Аполлона»
  • В 3 из предыдущих 4 домашних матчей «Маккаби» голы забивали обе команды

Прогноз

Защита «Маккаби» не выглядит надежно даже в домашних играх, чем способен воспользоваться «Аполлон». Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.49 1.87 1.97 1.48 2.69
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сегодня в 14:37
Победу одержит Маккаби Хайфа
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