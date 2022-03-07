«Манчестер Сити» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.03.2022)

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сегодня, 21:26

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет видно, что букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. На победу МС с форой (-2) предлагают поставить по коэффициенту 1.73. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 8.4, а сенсационная победа гостей порадует игроков выигрышем по коэффициенту 19.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.15. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Манчестер Сити» несколько дней назад провел городское дерби с «Манчестер Юнайтед». Игра далась «горожанам» очень легко, они без проблем разгромили принципиального соперника со счетом (4:1) и закрепились на первом месте в турнирной таблице. Чуть ранее клуб обыграл в кубке Англии «Петерборо Юнайтед» (2:0) и оформил путевку в четвертьфинал.

«Спортинг» после унизительного домашнего поражения в первой игре со счетом (0:5) конечно же не имеет надежды и шансов на продолжения борьбы в ЛЧ , а значит проведет последнюю еврокубковую игру сезона и постарается порадовать своих болельщиков. В последнем матче национального чемпионата португальцы спокойно переиграли дома «Ароку» со счетом (2:0).

Информация для ставок

«Сити» выиграл семь из восьми последних матчей

«Спортинг» не проигрывает на выезде шесть игр подряд

«Спортинг» забивает на выезде в 16 встречах кряду

Пять из семи последних поединков с участием «Сити» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Спортинг» несмотря на затруднительное положение, будет биться за положительный результат до последней минуты матча. Понятно, что пройти дальше команда не сможет, но поразить ворота соперника ей вполне по силам. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4.