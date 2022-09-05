«Зальцбург» — «Милан». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.09.2022)

1662363375

сегодня, 10:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Милану» в этой встрече. Ставки на победу гостей можно сыграть по коэффициенту 2.16, ничья идет по цене 3.70, а победа «Зальцбурга» доступна по котировке 3.40.

Аналитики компании Лига Ставок считают, что команды порадуют забитыми голами. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Зальцбург» стал регулярным участником групповой стадии Лиги чемпионов. Выиграв дежурный трофей в прошлом сезоне австрийской Бундеслиги, клуб в очередной раз сыграет в самом престижном турнире Европы.

В новом сезоне национального чемпионата «Зальцбург» подтверждает статус самого сильного коллектива в Австрии, занимая первое место рейтинга. По итогам семи сыгранных туров команда одержала шесть побед с общим счетом 18:3 – последняя над «Сваровски» (2:0).

«Милан» в прошлом сезоне отметился долгожданным титулом в итальянской Серии A. Новый розыгрыш чемпионата команда Стефано Пиоли тоже начала успешно, обыграв в предыдущем туре «Интер» (3:2).

Информация для ставок

«Милан» выиграл оба матча против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов – 1:0 в гостях и 3:0 дома

«Милан» не проигрывал в 10 прошлых официальных матчах – 8 побед и 2 ничьи

«Зальцбург» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

Прогноз

К предстоящему матчу «Зальцбург» подходит с солидными кадровыми потерями, а «Милан» очень убедительно начал этот сезон. Поэтому, советуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.