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«Зальцбург» — «Милан». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.09.2022)

сегодня, 10:36
Милан

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Милану» в этой встрече. Ставки на победу гостей можно сыграть по коэффициенту 2.16, ничья идет по цене 3.70, а победа «Зальцбурга» доступна по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.453.652.15
Лига Ставок 3.45 3.50 2.14
Мелбет 3.50 3.82 2.13

Аналитики компании Лига Ставок считают, что команды порадуют забитыми голами. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Зальцбург» стал регулярным участником групповой стадии Лиги чемпионов. Выиграв дежурный трофей в прошлом сезоне австрийской Бундеслиги, клуб в очередной раз сыграет в самом престижном турнире Европы.

В новом сезоне национального чемпионата «Зальцбург» подтверждает статус самого сильного коллектива в Австрии, занимая первое место рейтинга. По итогам семи сыгранных туров команда одержала шесть побед с общим счетом 18:3 – последняя над «Сваровски» (2:0).

«Милан» в прошлом сезоне отметился долгожданным титулом в итальянской Серии A. Новый розыгрыш чемпионата команда Стефано Пиоли тоже начала успешно, обыграв в предыдущем туре «Интер» (3:2).

Информация для ставок

  • «Милан» выиграл оба матча против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов – 1:0 в гостях и 3:0 дома
  • «Милан» не проигрывал в 10 прошлых официальных матчах – 8 побед и 2 ничьи
  • «Зальцбург» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

Прогноз

К предстоящему матчу «Зальцбург» подходит с солидными кадровыми потерями, а «Милан» очень убедительно начал этот сезон. Поэтому, советуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.41 2.06 1.84 1.60 2.44
Лига Ставок 2.04 1.75 1.63 2.25
Мелбет 2.15 1.82
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:06
Сложный матч ожидает Милан
Гость
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