«Селтик» — «Шахтер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (25.10.2022)

Ставки букмекеров
Явным фаворитом в этом матче являются хозяева поля. Поставить на победу «Селтика» можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Поверить в неожиданную победу гостей предлагают по коэффициенту 4.13, а взять ничью можно за 3.9.
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сегодня, 22:00
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают за 1.7, а тотал меньше 2.5 стоит 2.15. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Селтик» вчера на выезде сразился с другим представителем Шотландии в еврокубках «Хартсом» и в фантастической голевой перестрелке оказался сильнее (4:3). В чемпионате команда лидирует и спокойно идет к оформлению очередного трофея. В Лиге чемпионов таких успехов у коллектива нет, за четыре тура удалось завоевать лишь один балл, а в минувших турах клуб дважды уступил «Лейпцигу» (0:2) и (1:3).
«Шахтер» на выходных игру чемпионата Украины не проводит и полноценно готовится к одному из главных матчей в сезоне. Среди недели дончане спокойно разобрались с «Колосом» (3:0), а в последнем туре Лиги чемпионов лишь на последних секундах упустили победу в игре с мадридским «Реалом» (1:1).
Информация для ставок
- «Селтик» выиграл четыре из пяти последних матчей
- У «Шахтера» три победы в последних семи поединках
- Шесть из семи последних встреч «Селтика» завершились пробитием ТБ 2.5
- Четыре из пяти последних игр «Шахтера» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Здесь ожидаем равную игру без тотального преимущества одной из команд. Вполне возможно, что увидим голы в сетке ворот обеих коллективов, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.