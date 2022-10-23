«Селтик» — «Шахтер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (25.10.2022)

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23 октября 2022, 14:37

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче являются хозяева поля. Поставить на победу «Селтика» можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Поверить в неожиданную победу гостей предлагают по коэффициенту 4.13, а взять ничью можно за 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают за 1.7, а тотал меньше 2.5 стоит 2.15. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Селтик» вчера на выезде сразился с другим представителем Шотландии в еврокубках «Хартсом» и в фантастической голевой перестрелке оказался сильнее (4:3). В чемпионате команда лидирует и спокойно идет к оформлению очередного трофея. В Лиге чемпионов таких успехов у коллектива нет, за четыре тура удалось завоевать лишь один балл, а в минувших турах клуб дважды уступил «Лейпцигу» (0:2) и (1:3).

«Шахтер» на выходных игру чемпионата Украины не проводит и полноценно готовится к одному из главных матчей в сезоне. Среди недели дончане спокойно разобрались с «Колосом» (3:0), а в последнем туре Лиги чемпионов лишь на последних секундах упустили победу в игре с мадридским «Реалом» (1:1).

Информация для ставок

«Селтик» выиграл четыре из пяти последних матчей

У «Шахтера» три победы в последних семи поединках

Шесть из семи последних встреч «Селтика» завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Четыре из пяти последних игр «Шахтера» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Здесь ожидаем равную игру без тотального преимущества одной из команд. Вполне возможно, что увидим голы в сетке ворот обеих коллективов, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.