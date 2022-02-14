«Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.02.2022)

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вчера, 18:29

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет презентовала такие ставки на эту игру: победа «Спортинга» идет в линии по коэффициенту 11.00, ничья – 5.50, а на победу «Манчестер Сити» можно поставить по котировке 1.30.

Также рассмотрим линию голов. Здесь солидное преимущество на стороне результативного исхода встречи в Лиссабоне: ТБ (2,5) голов идет по котировке 1.62, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Спортинг» в 2022 году успел провести девять матчей и завоевать один трофей. В финале Кубка португальской лиги «львы» обыграли «Бенфику» со счетом 2:1.

При этом во второй части сезона действующий чемпион Португалии допустил две осечки в лиге, проиграв «Санта Кларе» (2:3) и «Браге» (1:2). Таким образом «Спортинг» отстал от лидера «Порту» на шесть баллов, а в последней игре с прямым конкурентом клуб из Лиссабона упустил победу (2:2), ведя в счете 2:0.

«Манчестер Сити» сыграл семь поединков за этот же период, одержав в них шесть побед и одну ничью. «Горожане» комфортно себя чувствуют в АПЛ , где у них позиция единоличного лидера с преимуществом в девять баллов над вторым «Ливерпулем». Накануне предстоящей игры «Сити» отправился в гости к «Норвичу», где была зафиксирована уверенная победа подопечных Хосепа Гвардиолы (4:0).

Информация для ставок

«Спортинг» сыграл на ТБ (2,5) голов в 3 из последних 4 матчей на своем поле

(2,5) голов в 3 из последних 4 матчей на своем поле Ставка ТБ (2,5) прошла в 7 из прошлых 10 матчей «Манчестер Сити» во всех турнирах

(2,5) прошла в 7 из прошлых 10 матчей «Манчестер Сити» во всех турнирах В последней очной встрече соперников «Манчестер Сити» победил со счетом 3:2

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