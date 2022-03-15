«Айнтрахт» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

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вчера, 14:06

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой игры букмекеры видят «Айнтрахт». Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.20. При этом вероятность выигрыша «Бетиса» оценивается в 3.10, а ничья играется по котировке 3.60.

Аналитики также считают, что во Франкфурте команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.20. A

Форма команд

Неделю назад соперники сошлись в Севилье, и победителем той игры вышел «Айнтрахт». Немецкий клуб еще до перерыва забил дважды, а во втором тайме имел отличную возможность увеличить счет, но не реализовал пенальти.

При этом обе команды продуктивно выступили в минувших турах национальных чемпионатов. «Бетис» добился минимальной победы над «Атлетиком» (1:0) в родных стенах, а «Айнтрахт» деклассировал во Франкфурте «Бохум» (2:1).

Выделим неубедительные результаты «Айнтрахта» в последних играх на домашней арене – четыре поражения за пять прошлых матчей. «Бетис» же в пяти прошлых выездах установил такие показатели успешности: четыре победы и одно поражение.

Информация для ставок

«Айнтрахт» не проигрывал в 7 прошлых матчах Лиги Европы

«Бетис» обеспечил обмен голами в 4 последних выездных играх всех турниров

В первом матче команды суммарно нанесли 12 ударов в створ ворот

Прогноз

После домашнего поражения «Бетис» будет вынужден идти вперед. Предлагаем пари на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.