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«Айнтрахт» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

вчера, 14:06
Бетис

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой игры букмекеры видят «Айнтрахт». Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.20. При этом вероятность выигрыша «Бетиса» оценивается в 3.10, а ничья играется по котировке 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.873.10
Фонбет 2.25 3.75 2.95
Мелбет 2.34 3.74 3.11

Аналитики также считают, что во Франкфурте команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.20. A

Форма команд

Неделю назад соперники сошлись в Севилье, и победителем той игры вышел «Айнтрахт». Немецкий клуб еще до перерыва забил дважды, а во втором тайме имел отличную возможность увеличить счет, но не реализовал пенальти.

При этом обе команды продуктивно выступили в минувших турах национальных чемпионатов. «Бетис» добился минимальной победы над «Атлетиком» (1:0) в родных стенах, а «Айнтрахт» деклассировал во Франкфурте «Бохум» (2:1).

Выделим неубедительные результаты «Айнтрахта» в последних играх на домашней арене – четыре поражения за пять прошлых матчей. «Бетис» же в пяти прошлых выездах установил такие показатели успешности: четыре победы и одно поражение.

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» не проигрывал в 7 прошлых матчах Лиги Европы
  • «Бетис» обеспечил обмен голами в 4 последних выездных играх всех турниров
  • В первом матче команды суммарно нанесли 12 ударов в створ ворот

Прогноз

После домашнего поражения «Бетис» будет вынужден идти вперед. Предлагаем пари на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.71 1.29 2.34 1.64 1.83 2.05
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.34 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:55
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:23
1.67 на ТБ(2.5) - это много для такого матча или мало? Немецкие клубы вообще играют без обороны, постоянно идя активно вперед. Правда, Айнтрахт в последнее время стал уделять защите больше внимания, но это связано с частыми провалами вблизи ворот. В текущем году "орлы" сыграли 10 матчей и ни разу не ушли с поля без пропущенного гола. Был период когда атака перестала справляться со своими обязанностями и 3 матча подряд ни разу не отметилась результативным ударом... Испанский клуб преодолевает слишком сложный и плотный график. Бетис выступает в национальном первенстве, Кубке Испании и Лиге Европы. Матчи проходят через каждые 3-4 дня. На футболистов легла огромная нагрузка, что сказывается на выступлении команды. Севильцы начали допускать частые осечки. Но подопечные Мануэля Пеллегрини уже пробились в финал кубка, и сохраняют хорошие шансы пройти в 1/4 Лиги Европы..... Остро атакующий Бетис будет вынужден порой идти большими силами в атаку. Это раскроет его тылы, что позволит "орлам" отметиться 1-2 взятиями ворот гостей. Айнтрахт также владет сильной линией нападения. Но и испанский клуб умеет вскрывать плотные обороны хорошо организованных оппонентов... Исходя из всего сказанного мой прогноз: ТБ(2.5)
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