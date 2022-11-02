«Бетис» — ХИК. Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

В данном поединке абсолютное преимущество отдается испанцам. Линия БК Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.75. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 5.95, а поверить в сенсационный успех гостей можно по невероятному коэффициенту 11.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3) стоит 2.31. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Бетис» спокойно оформил первое место в данной группе и превратил для себя в формальность игру последнего тура. Главный тренер может позволить себе дать отдохнуть лидерам и посмотреть в действии ближайший резерв. В минувшем туре испанцы на выезде разобрались с «Лудогорцем» (1:0), а несколькими днями спустя в Примере спокойно обыграли «Реал Сосьедад» (2:0).

ХИК после пяти поединков имеет в активе лишь один зачетный балл и досрочно покидает еврокубки. Команда проводит не лучший отрезок сезона и помимо поражения «Роме» (1:2) имеет также неудачи с КуПСом (0:1) и «Лудогорцем» (0:2).

Информация для ставок

«Бетис» трижды сыграл вничью в последних семи играх

Серия поражения ХИКа составляет три матча

Три из четырех последних поединков «Бетиса» завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних встречи ХИКа закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз