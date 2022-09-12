«Динамо» (Киев) — АЕК (Ларнака). Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

1662984440

вчера, 15:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо». Киевляне играют на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.72. Успех АЕКа оценивается по коэффициенту 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Динамо» вчера наконец-то прервало свою затянувшуюся серию из одних поражений и порадовало болельщиков тремя очками в чемпионате Украины, минимально обыграв футбольный клуб «Львов» (1:0). В Лиге Европы украинцы обидно проиграли в первом туре «Фенербахче» (1:2) и теперь приложат максимум усилий для исправления сложившейся ситуации в турнирной таблице.

АЕК проиграл в первом туре ЛЕ на своем поле французскому «Ренн», как и «Динамо», пропустив решающий гол на последних минутах встречи. Спустя несколько дней последовала игра чемпионата Кипра, где футболисты исправились и одержали победу над скромной «Неа Саламиной» (1:0).

Информация для ставок

«Динамо» потерпело пять поражений в последних шести играх

У АЕКа четыре победы в последних восьми матчах

Четыре из пяти последних поединков «Динамо» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 С апреля месяца АЕК лишь раз не смог поразить ворота своих соперников

Прогноз

Матчи с участием данных клубов будет наполнен большим количеством единоборств на каждом участке поля. Скорее всего, мы не удивим большого количества опасных атак и голов, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.