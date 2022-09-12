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«Динамо» (Киев) — АЕК (Ларнака). Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

вчера, 15:07
АЕК (Ларнака)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо». Киевляне играют на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.72. Успех АЕКа оценивается по коэффициенту 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Лига Европы 2022/2023
Динамо
АЕК
Проигрыш
- : -
15 сентября 2022, 22:00
четверг
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.723.784.95
Лига Ставок 1.76 3.75 4.80
Мелбет 1.78 3.92 4.98
1XBET 1.78 3.92 4.98

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Динамо» вчера наконец-то прервало свою затянувшуюся серию из одних поражений и порадовало болельщиков тремя очками в чемпионате Украины, минимально обыграв футбольный клуб «Львов» (1:0). В Лиге Европы украинцы обидно проиграли в первом туре «Фенербахче» (1:2) и теперь приложат максимум усилий для исправления сложившейся ситуации в турнирной таблице.

АЕК проиграл в первом туре ЛЕ на своем поле французскому «Ренн», как и «Динамо», пропустив решающий гол на последних минутах встречи. Спустя несколько дней последовала игра чемпионата Кипра, где футболисты исправились и одержали победу над скромной «Неа Саламиной» (1:0).

Информация для ставок

  • «Динамо» потерпело пять поражений в последних шести играх
  • У АЕКа четыре победы в последних восьми матчах
  • Четыре из пяти последних поединков «Динамо» завершились результатом ТБ 2.5
  • С апреля месяца АЕК лишь раз не смог поразить ворота своих соперников

Прогноз

Матчи с участием данных клубов будет наполнен большим количеством единоборств на каждом участке поля. Скорее всего, мы не удивим большого количества опасных атак и голов, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.48 1.87 1.97 1.47 2.73
Лига Ставок 2.60 1.48 1.83 1.95 1.46 2.70
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:18
Игра может получится на три результата
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