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«Динамо» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

вчера, 14:00
Фенербахче (Стамбул)

Ставки букмекеров

Букмекеры с определением фаворита проблем не имели, и предпочтение отдали туркам. На победу «Фенербахче» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Поверить в успех киевлян любой игрок может по коэффициенту 4.04. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.073.711.93
Лига Ставок 3.80 3.75 1.95
Мелбет 4.08 3.96 1.93
1XBET 4.08 3.96 1.93

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.02. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Динамо» прорвало на голы в последних двух встречах, где удалось забить по три «Кривбассу» в чемпионате Украины и АЕКу в Лиге Европы. На табло были зафиксированы результаты (3:1) и (3:3). Еврокубки для киевлян заканчиваются, одно очко в активе не позволяют им рассчитывать на плей-офф ни одного из турниров.

«Фенербахче» сражается с «Ренном» за лидерство в группе, и чтобы играть в плей-офф на один раунд меньше, необходимо переигрывать нынешнего соперника. Турки находятся в хорошей форме, о чем свидетельствуют и игры местного чемпионата, где в последних турах были биты «Истанбул Башакшехир» (1:0) и «Истанбулспор» (5:2).

Информация для ставок

  • «Динамо» победило всего один раз в последних пяти матчах
  • Беспроигрышная серия «Фенербахче» насчитывает 112 поединков (девять побед и три ничьих)
  • Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре последних игры «Динамо» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой встрече можно ожидать футбол высокого уровня. Принципиальная встреча, которая заставит всех выкладываться на максимум. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.40 2.05 1.83 1.60 2.42
Лига Ставок 2.05 1.75 1.62 2.26
Мелбет 2.17 1.81
1XBET 2.17 1.81
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