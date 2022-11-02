«Динамо» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 14:00

Ставки букмекеров

Букмекеры с определением фаворита проблем не имели, и предпочтение отдали туркам. На победу «Фенербахче» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Поверить в успех киевлян любой игрок может по коэффициенту 4.04. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.02. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Динамо» прорвало на голы в последних двух встречах, где удалось забить по три «Кривбассу» в чемпионате Украины и АЕКу в Лиге Европы. На табло были зафиксированы результаты (3:1) и (3:3). Еврокубки для киевлян заканчиваются, одно очко в активе не позволяют им рассчитывать на плей-офф ни одного из турниров.

«Фенербахче» сражается с «Ренном» за лидерство в группе, и чтобы играть в плей-офф на один раунд меньше, необходимо переигрывать нынешнего соперника. Турки находятся в хорошей форме, о чем свидетельствуют и игры местного чемпионата, где в последних турах были биты «Истанбул Башакшехир» (1:0) и «Истанбулспор» (5:2).

Информация для ставок

«Динамо» победило всего один раз в последних пяти матчах

Беспроигрышная серия «Фенербахче» насчитывает 112 поединков (девять побед и три ничьих)

Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

Четыре последних игры «Динамо» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой встрече можно ожидать футбол высокого уровня. Принципиальная встреча, которая заставит всех выкладываться на максимум. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.