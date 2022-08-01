«Фенербахче» — «Словацко». Прогноз на матч Лиги Европы (04.08.2022)

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вчера, 22:12

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче без колебаний отдают преимущество туркам. Поставить на их успех с форой (-1) можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.56. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.85, а неожиданная победа гостей порадует игроков приятным коэффициентом 7.8.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.99. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Фенербахче» на прошлой неделе завершил выступления в Лиге чемпионов, в дополнительное время проиграв киевскому «Динамо» со счетом (1:2). Команда выглядела неплохо, но для успеха не хватило фарта и реализации созданных моментов. Чемпионат Турции еще не стартовал, поэтому футболисты целенаправленно готовятся к пути в групповой этап ЛЕ .

«Словацко» не принимал участие в более ранних стадиях квалификации, но успел стартовать в чемпионате Чехии выездным поединком с «Збройовка Брно». Обыграть соперника не удалось, но публику порадовало обилие забитых мячей и итоговая голевая ничья со счетом (2:2).

Информация для ставок

«Фенербахче» выиграл пять из семи последних поединков

Беспроигрышная серия «Словацко» насчитывает 12 встреч

Четыре из пяти минувших встреч «Фенербахче» завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних матчей с участием «Словацко» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух неплохих коллективов. Турки явно сильнее и верим, что дома они добьются своего и выиграют с комфортным результатом. Рекомендуем сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.