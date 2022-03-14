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«Галатасарай» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

вчера, 12:38
Барселона

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит так: победа «Галатасарая» доступна по котировке 8.20, за ничью выставлена цена 4.90, а победу «Барселоны» можно сыграть по котировке 1.40.

Лига Европы 2021/2022
Галатасарай
Барселона
- : -
17 марта 2022, 20:45
четверг
0 - 0
Первый матч
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.485.151.38
Фонбет 8.50 5.00 1.37
Мелбет 8.60 5.30 1.40
1XBET 8.50 5.20 1.41
BetBoom 8.70 5.20 1.38

Аналитики также прогнозируют результативный исход встречи в Турции. Вероятность выигрыш ставки ТБ(2,5) голов оценена по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Галатасарай» выстоял на стадионе «Камп Ноу». Нанеся 14 ударов по воротам соперника (4 в створ), «Барселона» так и не распечатала ворота оппонента, сведя матч к ничье без голов (0:0).

Если взять пять прошлых домашних матчей «Галатасарая», то в них хозяева допустили три поражения, но в двух минувших поединках им удалось набрать очки в турецкой Суперлиге – «Кайсериспор» (1:1) и «Ризеспор» (4:2).

«Барселона», в свою очередь, очень продуктивно провела пять прошлых матчей в гостях – четыре победы и ничья, а на минувших выходных каталонцы сокрушили в Ла Лиге на домашней арене «Осасуну» (4:0).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграл 3 из прошлых матчей против «Галатасарая»
  • «Барселона» не проигрывала в 10 из прошлых 11 матчей Лиги Европы
  • В 5 прошлых домашних матчах «Галатасарая» фиксировался обмен голами

Прогноз

Очевидно, что «Галатасараю» откровенно повезло в Испании, где «Барселона» не реализовала много моментов. Поэтому, в ответном матче советуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.40 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.87 1.33 2.38 1.62 1.85 2.20
Фонбет 2.30 1.62
Мелбет 2.40 1.67
1XBET 2.33 1.71
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:00
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:54
Барселона победит, обе забьЮт!
shlomo
shlomo
вчера в 12:51
Галатасарай большую часть первой игры отбивался, и в итоге сумел не пропустить. Конечно, не обошлось и без везения. При этом, сами турки практически не угрожали воротам каталонцев. За 90 минут они нанесли всего 1 удар в створ ворот соперника. Как бы там ни было, финальный свисток зафиксировал счет 0:0. Значит, обе команды сохраняют шансы на выход в четвертьфинал. Исторически турки на своем поле в еврокубках выступают довольно-таки неплохо. Здесь же добавлю, что в 12-и случаях фиксировалась ставка на "обе забьют - да".... Барселона в первой игре имела огромное множество моментов, которые так и не сумела реализовать. Но нужно признать, что в некоторых эпизодах от каталонцев просто отворачивалась удача. Думаю, в ответной встрече им не нужно прыгать выше головы. Достаточно сыграть в тот же футбол, что и неделю назад. Думаю, победа никуда не денется от "сине-гранатовых". Прежде всего потому, что они являются коллективом гораздо более высокого класса.... Я не думаю, что эта игра будет отличаться от первой. Скорее всего, турки с первых минут плотно прижмутся к своим воротам, стараясь в первую очередь не пропустить. Гости, естественно, вновь будут много атаковать. Думаю, что если они сумеют забить хотя бы 1 или 2 гола, то у хозяев поля просто не будет шансов, чтобы отыграться, поскольку изначально они рассчитывают на глубокую и эшелонированную оборону. Мой прогноз. Класс гостей не может не сказаться. Предлагаю сделать ставку на победу Барсы через фору-1.
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