«Галатасарай» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

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вчера, 12:38

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит так: победа «Галатасарая» доступна по котировке 8.20, за ничью выставлена цена 4.90, а победу «Барселоны» можно сыграть по котировке 1.40.

Аналитики также прогнозируют результативный исход встречи в Турции. Вероятность выигрыш ставки ТБ (2,5) голов оценена по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Галатасарай» выстоял на стадионе «Камп Ноу». Нанеся 14 ударов по воротам соперника (4 в створ), «Барселона» так и не распечатала ворота оппонента, сведя матч к ничье без голов (0:0).

Если взять пять прошлых домашних матчей «Галатасарая», то в них хозяева допустили три поражения, но в двух минувших поединках им удалось набрать очки в турецкой Суперлиге – «Кайсериспор» (1:1) и «Ризеспор» (4:2).

«Барселона», в свою очередь, очень продуктивно провела пять прошлых матчей в гостях – четыре победы и ничья, а на минувших выходных каталонцы сокрушили в Ла Лиге на домашней арене «Осасуну» (4:0).

Информация для ставок

«Барселона» выиграл 3 из прошлых матчей против «Галатасарая»

«Барселона» не проигрывала в 10 из прошлых 11 матчей Лиги Европы

В 5 прошлых домашних матчах «Галатасарая» фиксировался обмен голами

Прогноз

Очевидно, что «Галатасараю» откровенно повезло в Испании, где «Барселона» не реализовала много моментов. Поэтому, в ответном матче советуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.40 в БК Фонбет.