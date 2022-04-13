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«Лион» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (14.04.2022)

вчера, 09:42
Лион

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят команде хозяев. Поставить на победу «Лиона» БК Фонбет дает возможность по коэффициенту 2.10, ничья котируется в 3.50, а победа «Вест Хэма» идет за 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.593.40
Фонбет 2.15 3.50 3.30
BetBoom 2.22 3.48 3.38

Аналитики также считают, что команды сыграют на «меньше». Поставить ТМ(2,5) гола предложено по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

На данный момент «Лион» занимает десятое место чемпионата Франции. За 31 проведенный тур «ткачи» заработали 46 баллов: 12 побед, 11 ничейных поединков и восемь проигрышей. Показатели забитых и пропущенных голов достигли таких отметок: 44:40.

Выделим, что в минувшем туре Лиги 1 «Лион» ушел от поражения в гостевой игре против «Страсбура» (1:1), а до этого команда выцарапала победу у «Анже» (3:2) на домашней арене.

«Вест Хэм» ведет борьбу за зону еврокубков в АПЛ. На текущий момент лондонцы замыкают шестерку лидеров, набрав 51 балл по итогам 32-х туров: 15 побед, шесть ничьих и 11 поражений. Атака «молотобойцев» в АПЛ организовала 51 забитых гол, а защита допустила 42 пропущенных мяча. К ответному матчу в Лиге Европы «Вест Хэм» подходит после проигрыша «Брентфорду» (0:2) в гостях.

7 апреля команды сыграли в Лондоне, где победителя определить не удалось. Счет в игре открыл представитель Англии, а французский клуб избежал поражения благодаря ответному взятию ворот в середине второго тайма.

Информация для ставок

  • Футболисты «Лиона» в 4 прошлых матчах на своем поле одержали только одну победу
  • «Вест Хэм» проиграл 5 прошлых матчей на выезде во всех турнирах
  • Ставка «обе забьют» прошла в 3 последних матчах «Лиона», у «Вест Хэма» в 3 из 4

Прогноз

Учитывая, что «Лион» и «Вест Хэм» стабильно ошибаются в защите, предлагаем пари на «обе забьют», которое в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.42 2.02 1.87 1.59 2.47
Фонбет 1.93 1.87
Все комментарии
st83svrpba8x
st83svrpba8x
вчера в 11:49
Футбольный клуб «Лион» одержит победу.
t8j9wxn49fdp
t8j9wxn49fdp
вчера в 11:49
Футбольный клуб «Лион» выиграет матч.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 10:22
Удачи Вест Хэму.
shlomo
shlomo
вчера в 09:45
Попробую предположить в предстоящей интересной схватке Лиона и Вест Хэма скуповатую на забитые мячи игру. Где запросто все может решить и один точный удар по любым воротам, если он, конечно, вообще будет. Ну а сразу 4 оформленных гола здесь и вовсе выглядят неправдоподобно, очень похоже, что моей ставке на ТМ 3 светит, как минимум, возврат.
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