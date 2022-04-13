«Лион» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (14.04.2022)

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вчера, 09:42

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят команде хозяев. Поставить на победу «Лиона» БК Фонбет дает возможность по коэффициенту 2.10, ничья котируется в 3.50, а победа «Вест Хэма» идет за 3.55.

Аналитики также считают, что команды сыграют на «меньше». Поставить ТМ(2,5) гола предложено по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

На данный момент «Лион» занимает десятое место чемпионата Франции. За 31 проведенный тур «ткачи» заработали 46 баллов: 12 побед, 11 ничейных поединков и восемь проигрышей. Показатели забитых и пропущенных голов достигли таких отметок: 44:40.

Выделим, что в минувшем туре Лиги 1 «Лион» ушел от поражения в гостевой игре против «Страсбура» (1:1), а до этого команда выцарапала победу у «Анже» (3:2) на домашней арене.

«Вест Хэм» ведет борьбу за зону еврокубков в АПЛ . На текущий момент лондонцы замыкают шестерку лидеров, набрав 51 балл по итогам 32-х туров: 15 побед, шесть ничьих и 11 поражений. Атака «молотобойцев» в АПЛ организовала 51 забитых гол, а защита допустила 42 пропущенных мяча. К ответному матчу в Лиге Европы «Вест Хэм» подходит после проигрыша «Брентфорду» (0:2) в гостях.

7 апреля команды сыграли в Лондоне, где победителя определить не удалось. Счет в игре открыл представитель Англии, а французский клуб избежал поражения благодаря ответному взятию ворот в середине второго тайма.

Информация для ставок

Футболисты «Лиона» в 4 прошлых матчах на своем поле одержали только одну победу

«Вест Хэм» проиграл 5 прошлых матчей на выезде во всех турнирах

Ставка «обе забьют» прошла в 3 последних матчах «Лиона», у «Вест Хэма» в 3 из 4

Прогноз

Учитывая, что «Лион» и «Вест Хэм» стабильно ошибаются в защите, предлагаем пари на «обе забьют», которое в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.82.