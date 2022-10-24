«Лудогорец» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 14:25

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не отдают абсолютное преимущество хозяевам поля. Поставить на победу болгарского клуба можно за 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы гостей порадует коэффициент 2.25. Если же будет зафиксирована ничья, то можно забрать выигрыш по коэффициенту 3.55.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.85. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.95. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.

Форма команд

«Лудогорец» после четырех туров в Лиге Европы располагается на втором месте и на три очка опережает ближайшего преследователя «Рому». Команда в минувшем туре обыграла на своем поле ХИК (2:0), а вчера в рамках национального чемпионата оказалась сильнее «Ботева» (1:0).

«Бетис» уже гарантировал себе место в плей-офф, завоевав 10 зачетных баллов за четыре сыгранных матча. Испанцы в четвертом туре побывали в Риме, но не смогли обыграть «Рому», ничья (1:1). В Примере коллектив дома принял мадридский Атлетико и уступил ему со счетом (1:2).

Информация для ставок

Победная серия «Лудогорца» насчитывает четыре встречи

У «Бетиса» лишь одна победа в последних пяти играх

Четыре из шести последних матчей «Лудогорца» закончились результатом «обе забьют – нет»

В трех из четырех последних поединках с участием «Бетиса» было забито минимум два гола

Прогноз

В данном поединке ждем равный футбол с обоюдными шансами на успешное взятие ворот, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют». Коэффициент на данное событие составляет 1.7 в БК Лига Ставок.