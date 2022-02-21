«Рейнджерс» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

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вчера, 11:01

Ставки букмекеров

Компания Фонбет опубликовала такую линию на предстоящий матч: победа «Рейнджерс» у букмекера идет по коэффициенту 4.50, за ничью выставлена цена 4.40, а победа «Боруссии» доступна по котировке 1.74.

Аналитики также убеждены, что в Глазго будет зафиксирован результативный счет. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.16.

Форма команд

В минувший четверг соперники сошлись в Дортмунде, где сенсационную победу со счетом 4:2 одержал клуб из Глазго. Таким образом «Рейнджерс» стал очевидным фаворитом данной пары, имея перевес над «шмели» в виде убедительной победы.

После первого матча команды сыграли в дежурных турах национальных чемпионатов. «Рейнджерс» не смог обыграть на выезде «Данди Юнайтед» (1:1), а «Боруссия» добилась крупной победы над одноклубниками из Менхенгладбаха (6:0) на домашней арене.

Напомним, что «Рейнджерс» стал участником 1/16 финала Лиги Европы со второй строчки группы, где также выступали «Лион», «Спарта» и «Брондбю». «Боруссия», в свою очередь, не выдержала конкуренции на групповом этапе Лиги чемпионов, где Дортмунд взял третье место, имея в соперниках «Аякс», «Спортинг» и «Бешикташ».

Информация для ставок

«Боруссия» сыграла на ТБ (2,5) голов в 5 последних гостевых матчах

(2,5) голов в 5 последних гостевых матчах В 5 из прошлых 7 матчей «Рейнджерс» ставка ТБ (2,5) принесла выигрыш

(2,5) принесла выигрыш «Рейнджерс» побеждал в 9 предыдущих домашних поединках всех турниров

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