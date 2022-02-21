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«Рейнджерс» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

вчера, 11:01

Ставки букмекеров

Компания Фонбет опубликовала такую линию на предстоящий матч: победа «Рейнджерс» у букмекера идет по коэффициенту 4.50, за ничью выставлена цена 4.40, а победа «Боруссии» доступна по котировке 1.74.

Лига Европы 2021/2022
Рейнджерс
Боруссия
- : -
24 февраля 2022, 23:00
четверг
4 - 2
Первый матч
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.304.491.72
Фонбет 4.30 4.40 1.70
Мелбет 4.54 4.42 1.76
BetBoom 4.62 4.22 1.72

Аналитики также убеждены, что в Глазго будет зафиксирован результативный счет. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.16.

Форма команд

В минувший четверг соперники сошлись в Дортмунде, где сенсационную победу со счетом 4:2 одержал клуб из Глазго. Таким образом «Рейнджерс» стал очевидным фаворитом данной пары, имея перевес над «шмели» в виде убедительной победы.

После первого матча команды сыграли в дежурных турах национальных чемпионатов. «Рейнджерс» не смог обыграть на выезде «Данди Юнайтед» (1:1), а «Боруссия» добилась крупной победы над одноклубниками из Менхенгладбаха (6:0) на домашней арене.

Напомним, что «Рейнджерс» стал участником 1/16 финала Лиги Европы со второй строчки группы, где также выступали «Лион», «Спарта» и «Брондбю». «Боруссия», в свою очередь, не выдержала конкуренции на групповом этапе Лиги чемпионов, где Дортмунд взял третье место, имея в соперниках «Аякс», «Спортинг» и «Бешикташ».

Информация для ставок

  • «Боруссия» сыграла на ТБ(2,5) голов в 5 последних гостевых матчах
  • В 5 из прошлых 7 матчей «Рейнджерс» ставка ТБ(2,5) принесла выигрыш
  • «Рейнджерс» побеждал в 9 предыдущих домашних поединках всех турниров

Прогноз

От «Боруссии» последовала ответная реакция после проигрыша «Рейндежрес» на домашней арене. Атака «шмелей» сполна себя проявила на минувших выходных, поэтому в Глазго гости попытаются отыграться. Рекомендуем сыграть ставку ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.49 2.14 1.76
Мелбет 2.57 1.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:21
В этом матче обе команды забьют. Удачи
u3j8288pgf63
u3j8288pgf63
вчера в 18:01
Футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 11:53
Шотландская команда забила в ворота "Боруссии", которая изначально считалась фаворитом противостояния, сразу четыре мяча. Футболисты "Рейнджерс" были близки к разгромной победе, но пропустили два в ответ. Интрига, таким образом, в противостоянии сохранилась. Тем более, что на выходных шотландский гранд дал осечку, довольствовавшись только ничьей в гостях у "Данди Юнайтед". Подопечные Марко Розе почти без шансов проиграли "Рейнджерс" на своём поле, но сумели реабилитироваться: в воскресенье "Боруссия" с неприличными цифрами на табло победила приехавших в гости "жеребцов" из Менхенгладбаха. Шести голов в Глазго гостям, скорее всего, хватит для выхода в следующую стадию, вот только "шмели" сейчас настолько непредсказуемы, что предугадать их почти невозможно. Результативный матч между этими командами, состоявшийся неделю назад в Дортмунде, обнадёжил и в контексте ответного противостояния. Ведь "Боруссии" теперь точно необходимо идти вперёд и оголять тылы. А все мы видели, насколько эффективными в нападении могут быть шотландцы. Поэтому мой прогноз: тотал больше (2,5)
bku3ft8pq23k
bku3ft8pq23k
вчера в 11:24
Футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд выиграет матч.
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