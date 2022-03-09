«Рейнджерс» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

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сегодня, 12:29

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Рейнджерс» очевидным фаворитом данной встречи. Ставки в пользу победы хозяев поля БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.77. Поставить на ничейный исход можно по котировке 3.94, а победа «Црвены Звезды» оценивается в 4.85.

Если рассматривать линию голов, то в ней небольшие симпатии аналитиков на стороне умеренной результативности. Сыграть исход ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.90, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

Футболисты «Рейнджерс» потерпели лишь одно поражение в 2022 году, уступив в чемпионате Шотландии «Селтику» (0:3).

При этом клуб из Глазго отлично себя проявил на предыдущей стадии Лиги Европы, где ему удалось сенсационно выбить «Боруссию» Дортмунд за счет гостевой победы (4:2) и домашней ничьи (2:2).

«Црвена Звезда», в отличие от своего соперника, начинает путь в плей-офф Лиги Европы сразу с 1/8 финала. Такую привилегию клуб из Белграда заслужил за счет итогового первого места в группе, где также выступали «Брага», «Мидтьюлланн» и «Лудогорец».

Отметим, что в активе «Црвены Звезды» есть пять побед кряду в сербском чемпионате, а в минувшем туре команда уверенно обыграла на домашней арене «Нови Пазар» (5:0).

Информация для ставок

«Рейнджерс» не проигрывал в 10 прошлых матчах на своем поле – 7 побед и 3 ничьи

«Црвена Звезда» не уступала в 9 предыдущих гостевых поединках всех турниров

В 3 прошлых очных встречах соперников сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Ставка на ТМ(2,5) голов кажется оптимальным решением для этого матча. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход можно сыграть по коэффициенту 1.90.