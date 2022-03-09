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«Рейнджерс» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

сегодня, 12:29
Рейнджерс

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Рейнджерс» очевидным фаворитом данной встречи. Ставки в пользу победы хозяев поля БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.77. Поставить на ничейный исход можно по котировке 3.94, а победа «Црвены Звезды» оценивается в 4.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.715.20
Фонбет 1.72 3.65 5.00
Мелбет 1.79 3.96 4.88
1XBET 1.79 3.96 4.88
BetBoom 1.74 3.69 5.29

Если рассматривать линию голов, то в ней небольшие симпатии аналитиков на стороне умеренной результативности. Сыграть исход ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.90, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

Футболисты «Рейнджерс» потерпели лишь одно поражение в 2022 году, уступив в чемпионате Шотландии «Селтику» (0:3).

При этом клуб из Глазго отлично себя проявил на предыдущей стадии Лиги Европы, где ему удалось сенсационно выбить «Боруссию» Дортмунд за счет гостевой победы (4:2) и домашней ничьи (2:2).

«Црвена Звезда», в отличие от своего соперника, начинает путь в плей-офф Лиги Европы сразу с 1/8 финала. Такую привилегию клуб из Белграда заслужил за счет итогового первого места в группе, где также выступали «Брага», «Мидтьюлланн» и «Лудогорец».

Отметим, что в активе «Црвены Звезды» есть пять побед кряду в сербском чемпионате, а в минувшем туре команда уверенно обыграла на домашней арене «Нови Пазар» (5:0).

Информация для ставок

  • «Рейнджерс» не проигрывал в 10 прошлых матчах на своем поле – 7 побед и 3 ничьи
  • «Црвена Звезда» не уступала в 9 предыдущих гостевых поединках всех турниров
  • В 3 прошлых очных встречах соперников сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Ставка на ТМ(2,5) голов кажется оптимальным решением для этого матча. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход можно сыграть по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.48 1.91 1.96 1.50 2.68
Фонбет 1.87 1.93
Мелбет 1.95 1.99
1XBET 1.95 1.99
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:42
Хозяева должны побеждать...
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