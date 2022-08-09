«Слован» (Братислава) – «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (11.08.2022)

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сегодня, 13:21

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 3.57 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Олимпиакоса» зайдет приятный коэффициент 2.1, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Слован» провел в минувший четверг очень сложный поединок в Греции, но смог выстоять под натиском трибун и хозяев поля, на табло была зафиксирована ничья (1:1). Далее последовала игра чемпионата Словакии, где коллектив без проблем разобрался со «Скалицей» (3:0).

«Олимпиакос» находится не в лучших кондициях, о чем свидетельствуют последние встречи. Команда с позором вылетела из Лиги чемпионов, а в турнире рангом ниже не смогла добыть победу в первом домашнем матче. Чемпионат Греции еще не начался, поэтому коллектив всю неделю готовился исключительно к ответной игре в ЛЕ .

Информация для ставок

«Слован» потерпел лишь одно поражение в последних шести встречах

Безвыигрышная серия «Олимпиакоса» насчитывает четыре матча

Во всех пяти минувших очных поединка было забито минимум два гола

Шесть из семи последних игр «Слована» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Как и в первой игре нас ожидает большое количество опасных моментов от двух равных по классу команд. Смеем предположить, что как и в первой игре коллективы смогут расписаться в воротах друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.