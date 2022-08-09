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«Слован» (Братислава) – «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (11.08.2022)

сегодня, 13:21
Олимпиакос

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 3.57 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Олимпиакоса» зайдет приятный коэффициент 2.1, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Лига Европы 2022/2023
Слован
Олимпиакос
Ничья
- : -
11 августа 2022, 21:30
четверг
1 - 1
Первый матч
Ничья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.763.292.05

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Слован» провел в минувший четверг очень сложный поединок в Греции, но смог выстоять под натиском трибун и хозяев поля, на табло была зафиксирована ничья (1:1). Далее последовала игра чемпионата Словакии, где коллектив без проблем разобрался со «Скалицей» (3:0).

«Олимпиакос» находится не в лучших кондициях, о чем свидетельствуют последние встречи. Команда с позором вылетела из Лиги чемпионов, а в турнире рангом ниже не смогла добыть победу в первом домашнем матче. Чемпионат Греции еще не начался, поэтому коллектив всю неделю готовился исключительно к ответной игре в ЛЕ.

Информация для ставок

  • «Слован» потерпел лишь одно поражение в последних шести встречах
  • Безвыигрышная серия «Олимпиакоса» насчитывает четыре матча
  • Во всех пяти минувших очных поединка было забито минимум два гола
  • Шесть из семи последних игр «Слована» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Как и в первой игре нас ожидает большое количество опасных моментов от двух равных по классу команд. Смеем предположить, что как и в первой игре коллективы смогут расписаться в воротах друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.59 1.71 2.12
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:07
Победа Гостей !
ccpwhjpy4p34
ccpwhjpy4p34
сегодня в 13:38
Победу одержит «Олимпиакос»
Гость
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