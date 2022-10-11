«Трабзонспор» — «Монако». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

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вчера, 14:48

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают лишь небольшое преимущество французам. Поставить на их успех можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 2. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.65, а победа хозяев порадует игроков приятным коэффициентом 3.45.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.82. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.98. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Трабзонспор» вчера сразился с «Касымпашой» в очередном туре чемпионата Турции и не сумел поразить ворота соперника, ничья (0:0). Чуть ранее команда провела первую встречу с французским клубом и проиграла на выезде со счетом (1:3).

«Монако» набрал хорошую форму и демонстрирует отличные результаты. Коллектив после победы в ЛЕ отправился в гости к «Монпелье» и спокойно переиграл его (2:0), закрепившись на пятом месте в таблице Лиги 1 с отставанием от лидера в шесть очков.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Трабзонспора» насчитывает семь встреч (четыре победы и три ничьих)

«Монако» одержало четыре победы в последних пяти играх

Шесть из семи последних поединков «Трабзонспора» закончились результатом «обе забьют»

В пяти последних матчах с участием «Монако» было забито минимум два гола

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим боевой футбол, где ни одна из команд не захочет уступать заветные баллы. Верим, что будут поражены ворота обеих коллективов и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.