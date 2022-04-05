«Буде-Глимт» — «Рома». Прогноз на матч Лиги конференций (07.04.2022)

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вчера, 15:49

Ставки букмекеров

«Рома» этот матч проводит на выезде и является небольшим фаворитом по котировкам букмекеров. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.95 на победу римлян, остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 3.83, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 5.7.

Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Буде-Глимт» только стартовал в новом розыгрыше национального чемпионата и в первом туре не смог дома переиграть «Русенборг» (2:2). Чуть ранее команда также провела игру кубка страны, где без проблем разобралась с «Лиллестремом» (4:1). Что касается ЛК, то в минувшей стадии коллектив лишь в дополнительное время прошел « АЗ Алкмар» благодаря голу на 105 минуте встречи.

«Рома» в 1/8 оказалась сильнее «Витесса», обыграв его по сумме двух матчей с счетом (2:1). Также римский клуб продолжает участие и в Серии А, где ведет активную борьбу за путевку в еврокубки на будущий сезон. В последних турах без проблем были обыграны «Лацио» и «Сампдория» (3:0) и (1:0).

Информация для ставок

«Буде-Глимт» выиграл шесть из восьми последних игр

«Рома» не проигрывает девять матчей кряду

Шесть из семи последних игр с участием «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5

Две минувшие очные встречи состоялись в конце 2021 года и завершились в пользу «Буде-Глимта» (6:1) и (2:2)

Прогноз

«Рома» в первой игре будет всеми силами пытаться обеспечить себе необходимое преимущество, чтобы без проблем пройти в полуфинал. Верим, что римский коллектив сможет оформить победу. Поставить на успех «волков» можно в БК Фонбет по коэффициенту 1.95.