Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига конференций 2021/2022

«Буде-Глимт» — «Рома». Прогноз на матч Лиги конференций (07.04.2022)

вчера, 15:49
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

«Рома» этот матч проводит на выезде и является небольшим фаворитом по котировкам букмекеров. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.95 на победу римлян, остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 3.83, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.003.841.91
Фонбет 3.85 3.80 1.90
Мелбет 3.88 3.94 1.96
1XBET 3.88 3.94 1.96

Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Буде-Глимт» только стартовал в новом розыгрыше национального чемпионата и в первом туре не смог дома переиграть «Русенборг» (2:2). Чуть ранее команда также провела игру кубка страны, где без проблем разобралась с «Лиллестремом» (4:1). Что касается ЛК, то в минувшей стадии коллектив лишь в дополнительное время прошел «АЗ Алкмар» благодаря голу на 105 минуте встречи.

«Рома» в 1/8 оказалась сильнее «Витесса», обыграв его по сумме двух матчей с счетом (2:1). Также римский клуб продолжает участие и в Серии А, где ведет активную борьбу за путевку в еврокубки на будущий сезон. В последних турах без проблем были обыграны «Лацио» и «Сампдория» (3:0) и (1:0).

Информация для ставок

  • «Буде-Глимт» выиграл шесть из восьми последних игр
  • «Рома» не проигрывает девять матчей кряду
  • Шесть из семи последних игр с участием «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5
  • Две минувшие очные встречи состоялись в конце 2021 года и завершились в пользу «Буде-Глимта» (6:1) и (2:2)

Прогноз

«Рома» в первой игре будет всеми силами пытаться обеспечить себе необходимое преимущество, чтобы без проблем пройти в полуфинал. Верим, что римский коллектив сможет оформить победу. Поставить на успех «волков» можно в БК Фонбет по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.69 1.74 2.18
Фонбет 2.20 1.68
Мелбет 2.25 1.72
1XBET 2.25 1.72
Все комментарии
9xyqq3yhd2xn
9xyqq3yhd2xn
вчера в 19:21
Футбольный клуб «Рома» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 