«Гент» — ПАОК. Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

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вчера, 16:56

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом противостоянии букмекеры видят хозяев поля. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то можно увидеть коэффициент 1.7 на победу «Гента» и 5.35 на успех ПАОКа. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.2 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65. Обмен голами в этой игре стоит 2.18.

Форма команд

«Гент» после поражения грекам в первом матче с минимальным счетом (0:1), отправился в рамках чемпионата Бельгии в гости к «Беерсхоту» и переиграл его, сохранив ворота в неприкосновенности со счетом (2:0). Эта победа позволила клубу закрепиться на пятом месте в турнирной таблице после 31 сыгранного матча.

ПАОК дома принял ПАС (Янина) и также минимально обыграл соперника со счетом (1:0). Результативным футболом команда не болельщиков не радует, но очки в копилку добывает стабильно, благодаря этому продолжает бороться за медали чемпионата Греции и имеет отличные шансы на проход дальше в Лиге конференций.

Информация для ставок

«Гент» выиграл семь из восьми последних матчей

Беспроигрышная серия ПАОКа насчитывает семь игр

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Шесть из семи последних поединков «Гента» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок двух равных по классу команд. Трудно сказать, кто сильнее, а кто слабее. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Фонбет.