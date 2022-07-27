«Лехия» — «Рапид». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (28.07.2022)

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сегодня, 13:32

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок говорит о том, что в этом противостоянии нет фаворита. Сыграть победу «Лехии» можно по коэффициенту 2.42, а победа «Рапида» доступна по котировке 2.67. Вероятность ничьи аналитики оценивают в 3.40.

В голах небольшое преимущество на стороне результативного исхода поединка. Поставить на ТБ (2,5) предложено по котировке 1.86, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

Первое противостояние команд, которое состоялось на прошлой неделе в Вене, не определило победителя. «Рапид» и «Лехия» пассивно сыграли в атаке, сведя поединок к ничейному исходу без забитых голов.

При этом игровым и территориальным преимуществом владели хозяева. Атака «Рапида» нанесла 14 ударов по воротам соперника, на что «Лехия» ответила восемью попытками забить гол.

В новом сезоне «Лехия» уже провела один матч в чемпионате Польши. Команда неудачно стартовала в лиге, крупно уступив гостях «Плоцку» (0:3). У «Рапида» старт в австрийской Бундеслиге получился успешней – домашняя победа в противостоянии с «Ридом» (1:0).

Информация для ставок

«Лехия» забивала и пропускала голы в 2 из последних 3 официальных матчей на своем поле

«Рапид» организовал обмен голами в 6 из прошлых 7 гостевых матчей

У «Лехия» нет поражений в 8 последних официальных поединках на своем поле

Прогноз

«Лехия» успешно и результативно проводит матчи на домашней арене, а игровая тактика «Рапида» всегда направлена на атаку. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.