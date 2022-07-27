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«Лехия» — «Рапид». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (28.07.2022)

сегодня, 13:32
Рапид Вена

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок говорит о том, что в этом противостоянии нет фаворита. Сыграть победу «Лехии» можно по коэффициенту 2.42, а победа «Рапида» доступна по котировке 2.67. Вероятность ничьи аналитики оценивают в 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.42 3.40 2.67

В голах небольшое преимущество на стороне результативного исхода поединка. Поставить на ТБ(2,5) предложено по котировке 1.86, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

Первое противостояние команд, которое состоялось на прошлой неделе в Вене, не определило победителя. «Рапид» и «Лехия» пассивно сыграли в атаке, сведя поединок к ничейному исходу без забитых голов.

При этом игровым и территориальным преимуществом владели хозяева. Атака «Рапида» нанесла 14 ударов по воротам соперника, на что «Лехия» ответила восемью попытками забить гол.

В новом сезоне «Лехия» уже провела один матч в чемпионате Польши. Команда неудачно стартовала в лиге, крупно уступив гостях «Плоцку» (0:3). У «Рапида» старт в австрийской Бундеслиге получился успешней – домашняя победа в противостоянии с «Ридом» (1:0).

Информация для ставок

  • «Лехия» забивала и пропускала голы в 2 из последних 3 официальных матчей на своем поле
  • «Рапид» организовал обмен голами в 6 из прошлых 7 гостевых матчей
  • У «Лехия» нет поражений в 8 последних официальных поединках на своем поле

Прогноз

«Лехия» успешно и результативно проводит матчи на домашней арене, а игровая тактика «Рапида» всегда направлена на атаку. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.96 1.86
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сегодня в 18:11
Фаворит матча «Лехия»
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