«Лестер Сити» — «Раннерс». Прогноз на матч Лиги конференций (17.02.2022)

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вчера, 13:46

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем смогли определиться на чьей стороне будет тотальное преимущество. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 1.8 победу хозяев поля с форой(-1.5), тогда как сенсационный успех гостей оценивается по 10.5, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 5.9.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.57. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Лестер Сити» проводит не совсем удачный отрезок сезона. Команда имеет неприятную беспроигрышную серию, которую планирует прервать в этом поединке. В национальном чемпионате «лисы» набрали лишь один балл в последних двух турах, где сражались с «Ливерпулем» (0:2) и «Вест Хэмом» (2:2).

«Раннерс» подготавливался к данному поединку через товарищеские встречи на сборах. Коллектив провел три игры, но победить не сумел, на табло было зафиксировано поражение от тульского «Арсенала», а также голевые ничьи с «Александрией» (2:2) и тбилисским «Динамо» (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Лестер Сити» составляет пять матчей

«Раннерс» выиграл в гостях четыре из пяти последних поединков

«Лестер Сити» пропускал минимум дважды в трех последних встречах

В восьми последних играх с участием «Раннерса» было забито минимум два гола

Прогноз

Нет сомнений в том, что хозяева возьмут игру под свой контроль и спокойно дело до уверенной победы. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лестер Сити» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.